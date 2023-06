Uñac, inhabilitado: reacciones de los candidatos

Marcelo Arancibia, Juntos Ganamos

"Hay una teoría política que es distinta a la del cisne negro. El cisne negro dice que un evento no previsto puede cambiar el curso de la historia. En el caso de Uñac, la teoría que se aplica se denomina la del rinoceronte gris. Era un hecho recontra, reprevisto, y que los actores políticos, seguramente enceguecidos por el poder, no lo quisieron ver. A mí no me sorprende el fallo de la Corte. Era previsible. Atento a los precedentes judiciales en casos análogos, como el de él, que es el caso de La Rioja, Santiago del Estero y Río Negro, donde la Corte, más allá de la diferencia fáctica entre una y otra provincia, siempre ha sido uniforme a la hora de estar al lado del artículo 5 de la Constitución Nacional, que establece la forma republicana de gobierno. Y los principios de periodicidad limiten el ejercicio del poder. Habría que preguntarles qué dicen los miembros del Tribunal Electoral, que teniendo los mismos elementos que ha tenido la Corte Suprema, dijo que estaba habilitado y que ese principio republicano se garantizaba simplemente convocando a la gente a votar. No importaba si el electo lo fuera una o cien veces. Me parece que lo que estamos viendo acá es que por primera vez durante estos al menos 20 años hay un órgano que le pone un límite al poder desbordado del populismo sanjuanino".

Eduardo Cáceres, San Juan al Futuro

"Ojalá todo el pueblo de San Juan sepa entender lo que ha pasado: el capricho de una persona nos hizo perder miles de millones de pesos que podrían haber sido aprovechados en las tantísimas carencias que tienen los sanjuaninos. No tengo dudas que esto no sólo perjudicó su proyecto sino al proyecto populista provincial".

Paola Miers, Rugido de la Libertad

"Me parece perfecto lastima no se expidió antes. Ahora tendremos una elección a gobernadores sin diputados proporcionales que también es inconstitucional. La elección debe hacerse junto a las nacionales, así no tenemos doble gasto en una elección atípica. En agosto, junto a las PASO".