Una entrevista a Javier Milei se convirtió en las más vistas de la historia de Twitter: Qué dijo 

El impacto del video puede entenderse por las fuertes declaraciones del candidato liberal. Javier Milei comenzó apuntando contra el comunismo: “No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entran ahí. Lula no entra ahí. Nosotros queremos ser el faro moral del continente . Queremos ser defensores de la libertad, democracia, diversidad. De la paz”.