Un proyecto abrió el debate para cambiar el concurso del Día del Periodista en San Juan

En rigor, el artículo 6 de la Ley 7814, que se sancionó en 2007, especifica: "El fondo creado se integrará anualmente con el aporte dinerario del uno por ciento (1%) que fuera efectuado durante el ejercicio contable del año anterior el que se deducirá de toda cuenta que por concepto de publicidad - directa o indirecta- deba pagar el Gobierno de la Provincia a través de cualquiera de sus reparticiones centralizadas, descentralizadas, organismos autárquicos, organismos constitucionales, organismos especiales y empresas o sociedades del estado". Es decir, son premios atractivos en términos monetarios.

El ecosistema periodístico sanjuanino cambió radicalmente desde el 2007 a la fecha. Los diarios papel no tienen la hegemonía del consumo y están en proceso de disolución; los portales digitales miden sus lecturas en millones; los canales de streaming proliferan; las radios pueden verse por televisión; los periodistas buscan ser una marca en sí mismos a través de redes sociales. Las transformaciones radicales no están incorporadas en la Ley.

En eso, el diputado Carlos Jaime, del bloque Producción y Trabajo -en nombre del interbloque Cambia San Juan- redactó una propuesta para ingresar a la Universidad Católica de Cuyo en el jurado del premio ahora que cuenta con la carrera de Comunicación, un área que es actualmente es ocupada por la Universidad Nacional de San Juan, que tiene el departamento de Ciencias de la Comunicación.

El jurado, según el artículo 13 de la Ley, está conformado por: el director del departamento o un reemplazante debidamente autorizado; un representante del Sindicato de prensa y comunicación social de San Juan elegido por mayoría de sus afiliados debiendo acreditar esta circunstancia con la resolución que a ese efecto emita la mencionada institución; un representante de los fotógrafos elegido por mayoría de sus afiliados debiendo acreditar esta circunstancia con la resolución que a ese efecto emita la institución que los nuclea; un representante de los camarógrafos elegido por mayoría de sus afiliados debiendo acreditar esta circunstancia con la resolución que a ese efecto emita la institución que los nuclea; y el director de Prensa de Casa de Gobierno o su reemplazante autorizado.

La propuesta del ingreso de la Católica generó una reacción en la Nacional. Integrantes del departamento de Comunicación de la universidad pública mantuvieron una reunión con Jaime y pidieron que no sólo se incorpore a la universidad privada, sino que haya más reformas y que también se evalúe incorporar a otras casas de estudio. "La idea es que se modifique la ley en todas sus bases y condiciones", dijeron desde la UNSJ.

En ese sentido, en un inicio no cayó bien que la iniciativa sólo contemple a la Universidad Católica de Cuyo. "Han visto una modificación chiquita de la ley con la intención de meter a la Católica pero no hay intenciones de mjoerar el concurso, de ampliar la pluralidad de voces, de aggionar. Parte del argumento de la UNSJ es que, más allá de que todos pueden participar, la Católica no tiene ni siquiera una camada de egresados", afirmaron las fuentes.

¿Y los periodistas, qué opinan? En la actualidad existe una organización sindical incipiente que suplanta al viejo Sindicato de Prensa y Comunicación Social, que ni siquiera tenía personería gremial. La nueva organización, que se denomina Asociación de Trabajadores de Prensa y Comunicación y que tiene como secretaria General a la periodista Myriam Pérez, también sostuvo una reunión con el diputado Jaime. Hubo un pedido: tiempo para realizar una asamblea de periodistas para analizar la Ley y entrar en el debate por las modificaciones con un borrador.