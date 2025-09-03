miércoles 3 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Justicia

Un gobernador presentará un amparo para que se recorten las pensiones por discapacidad

El mandatario señaló que "no pueden pagar justos por pecadores".

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El gobernador Gustavo Sáenz instruyó a la Fiscalía de Estado de la Provincia de Salta a presentar una acción de amparo para exigir el restablecimiento urgente de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y otros beneficios que fueron suspendidos “de manera ilegítima por el Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)”.

Lee además
Difundieron ciertas pautas a tener en cuenta por los sanjuaninos en el marco de las auditorías de las pensiones por discapacidad.
Para tener en cuenta

Auditorías de pensiones por discapacidad: los datos clave para los sanjuaninos
el certificado unico de discapacidad sera el nuevo pase libre para la red tulum
Importante medida

El Certificado Único de Discapacidad será el nuevo pase libre para la Red Tulum

Además, solicitó la intervención judicial para que se devuelvan los importes “indebidamente retenidos, se asegure la continuidad de estas prestaciones y se garantice el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad”.

image

"En Salta no permitiremos que se vulneren los derechos de las personas con discapacidad", apuntó el mandatario.

Sáenz pidió que las auditorías realizadas por el gobierno nacional sean "serias y transparentes" sobre posibles beneficios otorgados de manera irregular, y que los responsables enfrenten las consecuencias legales que correspondan.

"No pueden pagar justos por pecadores", enfatizó Sáenz, y consideró que la suspensión masiva de beneficios afecta a quienes legítimamente los necesitan.

Temas
Seguí leyendo

El Senado sesiona este jueves, y la oposición buscará rechazar el veto a las mejores en subsidios por discapacidad de Javier Milei

La intendenta de Moreno le pidió a militantes opositores que no se acerquen al acto de Milei

El Gobierno de San Juan busca recuperar terrenos agrícolas en Médano de Oro: lotes "usurpados" con quinchos y piletas

Para la Fiesta Nacional del Sol 2025, ¿qué dicen en Turismo sobre traer artistas internacionales?

Predio de Fabricaciones Militares en Jáchal: piden que la Justicia anule la entrega a la empresa cordobesa

Lilita Carrió anunció que está en pareja con un hombre de 95 años: "Él está un poco perdido"

Diputados citará a Karina Milei por la estafa Libra

Rusia rechazó la acusaciones de espionaje del gobierno nacional

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el gobierno de san juan busca recuperar terrenos agricolas en medano de oro: lotes usurpados con quinchos y piletas
Trastienda de un escándalo

El Gobierno de San Juan busca recuperar terrenos agrícolas en Médano de Oro: lotes "usurpados" con quinchos y piletas

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
A lo mafioso

Una patota de mujeres entró a una casa y propinó una paliza a otra chica de Rawson

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados
Capital

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados

Un robo: indignación en redes por el precio de las entrada para ver a Ricardo Arjona
La que puede puede

"Un robo": indignación en redes por el precio de las entrada para ver a Ricardo Arjona

Acusan a 6 sanjuaninos de adueñarse de un terreno del Estado de $200.000.000 y estafar a familias con las venta de lotes
Rawson

Acusan a 6 sanjuaninos de adueñarse de un terreno del Estado de $200.000.000 y estafar a familias con las venta de lotes

Tras la condena al empleado judicial: ¿cesantía o exoneración?, los castigos que afronta
Encubrimiento

Tras la condena al empleado judicial: ¿cesantía o exoneración?, los castigos que afronta

Te Puede Interesar

El enfermero del Hospital Rawson acusado por la muerte de una paciente fue condenado
En juicio

El enfermero del Hospital Rawson acusado por la muerte de una paciente fue condenado

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las dos cajeras que fueron llevadas a juicio y que terminaron absueltas.
Sentencia judicial

Conocé los fundamentos de la sentencia que absolvió a las dos empleadas municipales de Rawson acusadas de quedarse con dinero

¿Uñac traicionó a Gioja? La respuesta de Gastón Gioja sobre la relación de los exgobernadores
Paren las Rotativas

¿Uñac traicionó a Gioja? La respuesta de Gastón Gioja sobre la relación de los exgobernadores

El Gobierno de San Juan busca recuperar terrenos agrícolas en Médano de Oro: lotes usurpados con quinchos y piletas
Trastienda de un escándalo

El Gobierno de San Juan busca recuperar terrenos agrícolas en Médano de Oro: lotes "usurpados" con quinchos y piletas

De alentar en la tribuna a cobrar entradas y de comandar el club a dirigir en la cancha video
Pasiones del interior

De alentar en la tribuna a cobrar entradas y de comandar el club a dirigir en la cancha