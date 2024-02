UDAP no garantiza el inicio de clases en San Juan

"La verdad es que estamos preocupados porque estamos en una nebulosa, no sabemos cómo estamos", dijo la secretaria general de UDAP, Patricia Quiroga este miércoles.

A diferencia de a nivel nacional, que no se dio todavía la convocatoria a paritaria docente para fijar salarios, los gremios que representan al magisterio en la provincia sí fueron citados para iniciar las negociaciones, para este viernes. No obstante, el gremio UDAP que es mayoritario del sector en San Juan no garantiza el inicio de clases, al igual que expresó la central CTERA a nivel país.

"Hay una situación muy difícil a nivel nacional. Todavía no nos llaman a paritarias. Entonces, bueno, no tenemos establecido ningún piso. O sea que estamos en una nebulosa total. Es cierto que en San Juan tenemos otra realidad, porque sí, nos han llamado. Nos han llamado porque hace dos semanas atrás nosotros pedimos también una reunión con el gobierno, en la cual el gobierno nos llamó, nos sentamos a hablar y le dijimos que por favor empiece la paritaria. Ellos lo que nos expusieron que no hay una paritaria nacional, porque siempre se espera la paritaria nacional para arrancar en la provincia. Pero nosotros decimos aunque sea nos sentemos, conversemos y vemos cómo podemos hacer a crecer San Juan. Porque el mes pasado tampoco tuvimos ninguna actualización", describió Quiroga.

En las últimas horas, desde CTERA aseguró que peligra el inicio de clases en el país por las decisiones tomadas por el gobierno de Javier Milei. Esto se debe a que desde Nación no enviaron los fondos para pagar el Incentivo Docente y, en este contexto, muchas provincias decidieron hacerse cargo de esa suma, como es el caso de la gestión de Marcelo Orrego.

"Nosotros respondemos a CTERA. Es todo entrelazado. Porque si bien es cierto, tenemos que sentarnos a ver qué pasa en San Juan y p odemos ir arreglando algo, pero dependemos en mayoría de la Nación. No tenemos ni un piso salarial. No sabemos qué va a pasar con este 10% que viene de la Nación. No sabemos hasta cuándo la provincia también lo puede afrontar. La verdad es que es una situación bastante difícil", sostuvo la gremialista local en diálogo con Radio Sarmiento.

Sobre el planteo que harán, Quiroga habló de al menos un 45% de aumento y la cláusula de revisión, pero se mostró cauta. "La situación es sentarnos a hablar. Nosotros tenemos una incertidumbre y el gobierno provincial también la tiene", afirmó.

Este viernes será la primera vez que los gremios locales UDAP, UDA y AMET se sienten con Silvia Fuentes, la ministra de Educación de Marcelo Orrego.

Qué dijo Patricia Quiroga sobre Docentes Autoconvocados

En la negociación salarial está latente la posible presencia de los Docentes Autoconvocados que tuvieron un rol preponderante en la edición 2023 y no tienen participación formal en la paritaria.

Consultada sobre si contiene este sector, como se propuso el gremio UDAP al cambiar su conducción el año pasado, Quiroga respondió que "yo creo que los docentes han entendido que tenemos que tener una representación gremial, que somos nosotros los que nos sentamos en las paritarias, y hemos tenido muchísimas afiliaciones, hay algunos por supuesto que todavía no".