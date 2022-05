Transporte: Hensel busca llegar a un acuerdo antes del paro

Transporte público No hay colectivos: la UTA anunció otro paro y en San Juan adhieren

El "entendimiento" del ministro llega en la víspera del paro, y el mismo día que el gremio de los choferes, en boca de su secretario general Héctor Maldonado, ratificó el paro de colectivos por tres días , el cual está previsto que comience a regir a las 00 de mañana 10 de mayo; a la vez que aseguró que no asistirán a la audiencia de conciliación dictada por la Subsecretaría de Trabajo para este lunes por la tarde.

El contacto entre Hensel y UTA viene tenso. A la ya compleja situación por la medida de fuerza, definida por el gremio a nivel nacional en reclamo de un aumento salarial, se suman las declaraciones del funcionario que se dieron por estas horas. El sábado, en una entrevista en Radio Sarmiento, el ministro anticipó que si se da este paro, habrá sanciones y multas a UTA.

Al cruce de Hensel salió Maldonado, quien en declaraciones a Diario de Cuyo dijo este lunes que “la provincia no tiene ámbito de aplicación por eso estamos más que sorprendidos por las palabras del ministro”, le endilgó que “vive en otra dimensión” al decir que en San Juan no hay motivos para un paro, ya que “en enero y abril los trabajadores han cobrado el mismo salario” y se preguntó, “¿por qué no aprieta a los empresarios”. Además, en la misma entrevista, Maldonado le dijo a Hensel que "deje de ser gorila de los años ‘40 con amenazas” y que “deje de amenazar a los colectiveros”.

Ahora, conocidas esas declaraciones, el ministro optó por intentar conciliar. En su comunicado, destaca que "el gobernador Sergio Uñac le solicitó los máximos esfuerzos para aportar una solución al tema en forma rápida, teniendo en cuenta el importante aporte económico del Gobierno provincial para sostener y acompañar la prestación del servicio de transporte. Estamos trabajando junto a empresarios y gremios, la prioridad de la Provincia es que el servicio de transporte de pasajeros se preste de forma normal para todos los sanjuaninos".

El segundo paro en menos de dos semanas

paro de colectivos uta.webp El paro en el transporte tuvo un fuerte impacto el 26 de abril último. Choferes sanjuaninos marcharon.

UTA viene de cumplir parcialmente un paro, el 26 de abril, que generó un caos en la provincia. Era por 48 horas pero se cumplió solo una media jornada, 12 horas, hasta que se reunieron con el Gobierno Provincial. En ese entonces, Maldonado remarcó que "desde marzo venimos insistiendo con paritarias. Nos hacen quedar como los malos y los trabajadores no son culpables, las cámaras empresariales sí".

Entre otros puntos, en ocasión de ese paro del mes pasado, Sergio Uñac salió a pedir en las redes sociales que "Es hora de terminar con la desigualdad entre el AMBA y las provincias", al referirse a los subsidios nacionales para el sector, una frase de alto impacto en la política nacional.

A la vez, el mes pasado el Gobierno de San Juan salió a aclarar la situación del transporte local con varios argumentos:

1. El Estado debe garantizar el servicio público de transporte, razón por la cual el Gobierno de San Juan destina parte de su presupuesto a subsidiar este servicio esencial.

2. La Provincia de San Juan no adeuda suma alguna en concepto de subsidios, incrementos remunerativos y/o anticipos vinculados al servicio.

3. Nunca, en esta gestión de Gobierno, hubo demora en la transferencia de los fondos a las empresas de transporte. Ni aún en los casos de demoras en los fondos que provienen de Nación.

4. Los subsidios aportados por la provincia están orientados a los gastos que demanda el transporte público de pasajeros entre los que se incluyen gastos de combustible y de sueldos.

5. San Juan tiene uno de los boletos más baratos de la República Argentina. Sin el subsidio provincial el boleto debería costar más de 118 pesos en la primera sección, que hoy cuesta 38,60 pesos.

6. El servicio Público de Transporte en San Juan es subsidiado en un 65 % por el gobierno de la provincia, en un 20 % por el Gobierno Nacional y el resto por los usuarios (recaudación directa: pasaje).

7. Durante el 2021 el aporte nacional en subsidios a todas las provincias del interior alcanzó la suma de 28 mil millones anuales, mientras que el AMBA recibió 178 mil millones (14 % para todas las provincias del interior y 86 % para el AMBA).

8. Para el 2022 las proyecciones son más de 210 mil millones para el AMBA y 46 mil millones para todo el interior de la Argentina, hecho que marca un gran desequilibrio y profunda inequidad, en contraposición de lo que establece la Constitución de la República Argentina Art. 75 Inciso 2.