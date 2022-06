Sin presencia de la prensa, la audiencia por las PASO en San Juan fue a receso

Fueron tres las acciones iniciadas solicitando que se declare inconstitucional la declaración de las PASO, la que realizo el giogismo, la realizada por los integrantes de Juntos por el Cambio y en tercer lugar por el Partido del Trabajo y del Pueblo.

Si luego de la exposición de cada parte no se llega a una resolución, la Cámara se tomará 15 días hábiles más para tomar una decisión.

Aproximadamente 24 horas antes, el gobernador Sergio Uñac, en rueda de prensa afirmó “vamos a ser muy respetuosos y no vamos a adelantar opinión. Fui muy claro cuando dije que judicializar las cuestiones de la política no me parece el camino y por ende que me expresé tanto a favor como en contra no es correcto. Vamos a ser respetuosos con lo que determine la justicia en ese sentido".

Jorge Alvo fue el primer en llegar a Tribunales, quien ingresó sin brindar declaraciones. Quién si habló antes de ingresar a la sala fue Leonardo Gioja, quien afirmó a este medio “creo que es un paso más, y veremos que resuelve la justicia. Necesitamos tener rápidamente definiciones respecto del sistema electoral. Me parece bueno para que nosotros en la Cámara nos ocupemos de los temas que debemos ocuparnos en la Cámara y el Gobierno provincial se ocupe de la gestión”.

Una vez iniciada la audiencia, se sacó a todos los integrantes de la prensa de la sala, por lo que no podrán presenciar el desarrollo del proceso judicial.

-En desarrollo-