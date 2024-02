Sin Peluc en una lista, cómo sigue la interna en el partido que impulsó a Milei en San Juan

Turcumán es un dirigente de larga experiencia. Proviene de las huestes del Pro sanjuanino, pero pegó el portazo del macrismo por diferencias -principalmente económicas- con el entonces mandamás amarillo Eduardo Cáceres. Fundó, junto a Peluc, ADN en 2017. Ambos desplegaron la todavía novel maquinaria para competir en las elecciones de medio término para cargos nacionales. Fue maratónico. Hubo una complementación virtuosa en ese espacio. Peluc, que venía de trabajar con Roberto Basualdo, aportó la experiencia en el armado político. Turcumán puso la imagen de empresario, de outsider, y los fondos.

Una y otra vez, hubo rumores de ruptura. Una y otra vez, Peluc salió a desmentirlo: "No nos vamos a separar con Martín, trabajamos juntos hace años y muy bien", dijo una vez a este diario. Pero en los últimos meses, post triunfo de Javier Milei, trascendió a los medios de comunicación que hubo diferencias de criterio en el manejo del partido. Principalmente, se generó un distanciamiento por la idea de puentes con opositores. Uno quería -y logró- sostener la pureza que pidió Milei en un inicio. El otro quería vincularse con el orreguismo en una gran opción opositora.

Por eso, alumbró la idea de una interna real. Un choque entre el designado de Peluc, Pelletier, y el propio Turcumán o un sucesor. Todo indica que no pasará. Perfila que habrá lista de unidad en la columna vertebral -para usar un concepto peronista- de La Libertad Avanza en San Juan.

Pelletier, que querrá darle una impronta propia a ADN, informó que "hasta el 22 de febrero hay tiempo de presentar listas. Por ahora, hay sola. La encabezo yo y lo hablamos con José Peluc". No obstante, dijo que "estamos expectantes" por una eventual interna. "Estamos abiertos a disputar porque desde el 2017 hay gente que trabaja a más no poder y tienen derecho a presentarse", afirmó. Es decir, no descarta que pueda surgir algún afiliado que quiera meterse en el barrio a última hora. Incluso resaltó que "sería lindo que haya internas".

En ese sentido, contó "Turcumán nos apoya desde afuera. Fue una decisión propia alejarse. Pero es uno de los miembros más importantes". El excandidato a gobernador coincidió. Al contrario de lo que se esperaba tras el runrún mediático de una posible interna, marcó que "hay una lista única, hay consensa" y que, lejos de tener diferencias con Pelletier, "hasta lo he impulsado". "Estamos conformes", dijo. Ergo, si no hubiese una sorpresa, todo indica que las aguas están calmas en ADN. Al menos por ahora.