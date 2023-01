Silencio del giojismo sobre la frase de lanzamiento de José Luis

El diputado nacional del Frente de Todos, José Luis Gioja, afirmó en un acto militante en Rawson que irá por la primera magistratura provincial. "Quiero ser el próximo gobernador de San Juan", dijo ante los vítores. Después sólo hubo silencio. Ni el ex mandatario -ni su entorno- respondió los llamados de este medio.

"El Flaco" -como se lo conoce comúnmente- lanzó su candidatura el miércoles pasado, en un evento en el barrio Valle Grande. Estuvo escoltado por el presidente del Concejo Deliberante del departamento, Juan Carlos Salvadó, y por parte de los ediles que le responden. Pasó casi una semana para que trascendiera el video con el anuncio. "Siento la necesidad de devolverle a los sanjuaninos y a los peronistas lo que me dieron", dijo también.

View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

No es una sorpresa que Gioja busque enfrentar al gobernador Sergio Uñac en las urnas provinciales. El 29 de diciembre, en el programa Off the record -el streaming de Tiempo de San Juan-, dijo: "Nunca le saqué el traste a la jeringa". En esa misma entrevista, dio su parecer sobre presentación de Uñac a la re-reelección. "El artículo que se modifica decía que el gobernador y vicegobernador duran cuatro años en su mandato y tienen una reelección. Nosotros pusimos dos reelecciones. Esa fue la modificación que hicimos. Él fue mi vicegobernador lamentablemente o para bien. Fue electo gobernador y fue reelecto gobernador. Están las dos veces", expresó.

Anteriormente, su sobrino, el diputado provincial Leonardo Gioja, había dicho que Lealtad Justicialista -el sello giojista- presentaría un candidato al Sillón de Sarmiento y que "me gustaría que sea José Luis Gioja".

Además, el ex intendente de Rawson y actual diputado departamental, Juan Carlos Gioja, puso un tweet el 28 de noviembre pasado. "Ante el proceso electoral del próximo año y el seguro adelantamiento de elecciones provinciales, y en la imposibilidad legal para que actual gobernador sea reelecto, se hace necesario crear las condiciones políticas para que José Luis Gioja sea candidato a gobernador" escribió.

Ante el proceso electoral del proximo año y el seguro adelantamiento de elecciones provinciales, y en la imposibilidad legal para que actual gobernador sea reelecto,se hace necesario crear las condiciones politicas para que Jose luis Gioja sea candidato a gobernador. — Juan Carlos Gioja (@juancarlosgioja) November 28, 2022

No obstante, luego del anuncio público del ex mandatario, faltan varias definiciones. La primera: si jugará por dentro o por fuera del Frente de Todos, o como se denomine el lema que usará el oficialismo. Es decir, si decide ir por dentro, tributará sus votos a Uñac o viceversa. En cambio, si va por fuera, divide el voto peronista. Otro punto importante es conocer su compañero de fórmula, que será objeto de disputa de sus alfiles. Así como también los candidatos a las, al menos, 10 intendencias, que son necesarias para participar de las elecciones, según el Sistema de Participación Ampliada y Democrática (Sipad). Este medio llamó a los integrantes de jerarquía de Lealtad Justicialista, pero no hubo respuesta. Lo último que se supo es que en los próximos días habrá novedades sobre el lanzamiento oficial.