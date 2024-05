Se retomó la paritaria docente: qué buscan los gremios para los sueldos de mayo

"En diciembre habíamos quedado cinco puntos sobre la inflación. Ahora tenemos 27,5 por debajo. Lo que queremos es justamente esto. Y lo que escribimos también en un acta paritaria, es que mes a mes íbamos a tratar de subir un poco más la inflación para que esa brecha que queda con lo que hemos perdido se vaya achicando, que era lo que pasó el mes pasado, que nos habían ofrecido un 10 y bueno, la inflación fue de un 11. Entonces dijimos, acá no está sucediendo. Espero que este mes sea de un dígito, como dicen, y que a nosotros nos aumente mucho más que eso, para que justamente esa brecha vaya achicándose y recuperemos todo lo que hemos perdido", sostuvo la gremialista en diálogo con Canal 13 San Juan.

Sobre qué pedirán concretamente en la reunión que se inició poco antes de las 15 de este 6 de mayo, la titular de UDAP adelantó que "la idea de este mes es un aumento todo al básico o esta metodología de un porcentaje al básico más un bono no remunerativo, si bien no es el ideal, pero por lo menos al trabajador le conviene".

"Nuestro básico son puntos por el valor índice. Lo que nos están aumentando ahora es el valor índice. Nosotros ahora necesitamos que, y desde el primer día que nos hemos sentado en esta paritaria, que aumenten puntos y que nos aumenten el valor índice. Esperemos que esta paritaria lo logremos, que aumente los puntos, que esos bonos se transformen en los puntos y bueno, si es así, vamos a seguir negociando", indicó.

Cuestión de porcentajes

Desde el Ministerio de Economía dejaron firmado en la última reunión de paritaria que se comprometía a fijar al menos un 10% para este mes. Aseguran que la recaudación y recorte nacional limita las posibilidades y además están preparando el pago del aguinaldo que se acerca, de manera que la negociación de este mes se presenta compleja.

La paritaria docente está encabezada por los ministros Roberto Gutiérrez (Economía) y Silvia Fuentes (Educación).

UDAP busca al menos un 27,5%. "Pero bueno, sabemos cómo está la situación, sabemos que no hemos recibido dinero de Nación, que todavía la estamos esperando. Este dinero de Nación significa la obra extendida, comedores, infraestructura, el FONID y conectividad, que todo eso se está haciendo cargo de la provincia y que sabemos que es de la Nación. Ojalá que ahora con estas conversaciones que están teniendo a nivel Nación se destraben y ese dinero que está poniendo la provincia, nosotros lo veamos reflejado en nuestro salario", dijo Quiroga.

Por su parte, Karina Navarro de UDA aseguró en diálogo con Radio Sarmiento que "nosotros vamos a llevar la contrapropuesta, vamos a escuchar lo que nos digan, porque uno puede decir en los medios o verbalmente, sin quedar la propuesta establecida por escrito". También dijo la sindicalista que no les gusta que la paritaria docente sea aplicable a toda la administración pública como viene pasando con la administración orreguista, ya que quieren exclusividad en lo que se negocia.

Para UDA, el salario inicial que hoy llega a 335.000 pesos debería subir a 450.000 pesos este mes.

Renuncias de docentes a cargos alejados

La titular de UDA aseguró este lunes que por el precio del transporte, hay docentes que están renunciando a sus trabajos en zonas alejadas.

"Las cosas suben, la nafta subió, también en los alimentos, que es el tema que tenemos, y en el pasaje también para los docentes que se trasladan a zonas alejadas. Y como vuelvo a repetir el combustible para la gente de Jáchal en las zonas alejadas, es más caro todavía que aquí en la provincia, entonces se les dificulta. Y los docentes están renunciando a esas horas de las zonas alejadas", afirmó la gremialista.

Ejemplificó: "directamente en la zona de Tamberías, y volvemos al mismo tema, que queda sin cobertura la clase, sin garantizar también, no es cierto, la enseñanza y la calidad educativa, cuando no podemos hacer llamados y no se cubren esos llamados también".

Sobre los salarios de maestros de zonas alejadas, afirmó que "tenemos una bonificación que es del radio, pero realmente ese radio no alcanza para cubrir, sí, la bonificación que el docente necesita trasladarse, lo tenemos. Se subió en el 2022 por acuerdos paritarios, también se hizo un incremento, también se ha vuelto a pedir en esta paritaria, trabajar los puntos, pero evidentemente los puntos iban a salir progresivamente, que lo prometió el gobierno también, y no hemos tenido respuesta alguna con respecto a los puntos".

¿También renuncias en cargos directivos?

En el caso de AMET, su titular Daniel Quiroga expresó que "un 10% es muy poco y no se recompone el salario del docente en la provincia de San Juan". Agregó, en una entrevista con Radio Sarmiento, que "nosotros queremos recomponer el salario e incrementar el salario. Recomponerlo es que lleguemos a equiparar la inflación, que a veces la inflación es mentirosa, porque no está la inflación que marca, especialmente en donde incide, en el sector docente. Pero por lo menos llegar a recuperar ese 37% que hemos perdido desde el mes de diciembre en adelante".

Para Quiroga no es conveniente hablar de cifras sino que "tenemos que llegar a una cifra justa, pero que se ordene el salario en todos los cargos docentes". Argumentó que "hablo de cargos directivos, que trabajan más horas y cobran menos. Hablo de cargos directivos que no se quieren cubrir porque no les conviene cubrir, porque ganan bien trabajando en horas cátedras".

Y analizó el gremialista: "Es una barbaridad para un docente que tiene 3 horas cátedras por curso. Multipliquemos los cuantos cursos tiene que tener para llegar a su cuenta ahora. Por ejemplo, el alumno con 35, 40 alumnos por curso. Hay una serie de cosas que hay que arreglar para realmente llegar a tener una educación de calidad".