Se acerca la interpelación a Romina Rosas: una larga exposición, con documentación que "cabe en una carretilla"

El dilema surgió en abril cuando DECSA, que es la operadora en el departamento, informó que el municipio no cumplió con ninguno de los acuerdos de pago con los que se comprometió. Y el interventor de la firma, Daniel Castro, aseguró que reclaman unos $700 millones a la gestión de Rosas, por el servicio brindado a edificios municipales y de alumbrado público. Por su parte, la jefa comunal negó el monto de la deuda y mandó a hacer una auditoría propia del consumo que tiene el departamento: según expuso, el consumo eléctrico que DECSA le atribuye al municipio casi cuatriplica al que arrojó el estudio privado.

image.png Los concejales opositores de Caucete, se enojaron cuando Giménez levantó la sesión del 22 de mayo.

"La intendenta acciona con enviar una nota pidiendo que presentarse a la sesión siguiente (a la aprobación del pedido de interpelación), cuando ella estaba a disposición, por lo cual viene al Concejo, se presenta, y no le dan posibilidad de que hable. Yo levanto la sesión por la falta de respeto hacia ella. En la sesión siguiente, ellos piden que se interpele el día 19, habían solicitado una comunicación el día 12, y después cambian la fecha al día 19 de junio a las 10", afirmó Giménez.

Para el alfil de Rosas, la interpelación puede durar más de una hora. Será el tema exclusivo de la sesión del jueves de la semana que viene. De acuerdo a lo que dijo el presidente del Concejo, en el interrogatorio se incluirá "todo lo que ella estaba detallando en los medios, porque los concejales alegan que se enteraron por los medios de la deuda, cuando en realidad ya la intendenta previamente los había convocado para hablar personalmente con ellos, y nunca aceptaron ir".

Agregó que "seguramente los que van a preguntar van a ser los que han propuesto la interpelación, que son los cuatro concescales opositores, Castro, Fernández, Bufagni y Gómez. Pero bueno, si hay algún otro concejal que quiera preguntar, lo puede hacer, pidiendo la palabra lo puede hacer".

Sobre la metódica de la interpelación, aseguró que "en la sesión tienen voz y voto los concescales solamente, algún asesor que yo le ceda la palabra como presidente, que no es vinculante, por supuesto, y tiene un tiempo determinado quien va a estar siendo interpelado para responder".

Para Giménez "normalmente se le suele dar entre 15 minutos y media hora, puede durar más, eso va a depender, es relativo, dependiendo del tema que se esté tratando. Yo calculo que mucho más porque es un tema complejo. Romina tiene mucha información para brindar, así que seguramente vamos a tener una hora fácil de exposición por parte de ella".

Se espera que Rosas asista con el secretario de Hacienda municipal, Ariel Farrán, ya que cuando asistió el 22 de mayo lo hizo acompañada por él.

Hacia la judicialización del conflicto

Sobre los avances del conflicto, Giménez dijo que extraoficialmente le llegó la información de que "la auditoría, hecha por nuestra parte, no ha sido tomada en cuenta, no se ha tenido en cuenta por parte del EPRE y ha hecho una resolución sin tener en cuenta".

Para el concejal, "la instancia que sigue es judicializar. Eso lo puedo asegurar. Y hay intenciones, todas. Porque la Municipalidad de Caucete no va a pagar un peso de más que no corresponde. Incluso no son los 700 millones, es una cuestión mediática. Nosotros nos hemos tomado el trabajo, digo nosotros porque yo he sido partícipe de acompañar a la intendente a revisar expedientes. Hemos convocado profesionales en la materia que nos ayuden a hacer una buena lectura de cada factura, todas esas cuestiones se tienen en cuenta y nos vienen robando desde hace mucho tiempo".

Finalmente, Giménez habló de un trasfondo político detrás del cobro de la deuda de DECSA. " Tiene una intencionalidad política contra el independentismo".