Rubén García no tomará los 10 días de prórroga e irá a la interpelación

El comunero volvió sobre sus propios pasos. La comisión de Legales y Asuntos Constitucionales había tomado la decisión de darle el tiempo que necesitaba para presentarse ante el Concejo a dar respuestas. Lo hicieron luego que el intendente pidió la nulidad de la interpelación. Pese a no estar de acuerdo y a que "nosotros no hemos incurrido en ningún tipo de error", los once ediles -ocho de Gioja y cuatro del Pro- habían optado por otorgarle un respiro para "defender la institucionalidad". Todo estaba encaminado. Pero García dio un encendido discurso durante una caminata por el departamento y anunció que irá. "Hemos estado hasta recién trabajando para contestar todas las preguntas. Tenemos todas las respuestas porque somos una administración ordenada, transparente, que tiene un compromiso con el vecino y no intereses personales", enfatizó ante los aplausos de los asistentes.

Horas antes, el presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Salvadó, dijo a este diario que "no se iba a presentar porque no tenía tiempo. Pero lo único que tiene que hacer es sentarse y explicarles a los vecinos por qué su gestión es la peor de la historia de Rawson". Incluso había tirado más que un palito: "Me da pena porque ayer a la mañana lo escuché en la radio diciendo que estaba listo para ir al Concejo, pero a las horas entró el pedido de nulidad", comentó. Además, dijo que los ediles justicialistas no buscan "un golpe", sino ir por la "vía democrática". Por eso, le bajó el precio a la interpelación: "Esto no es un juicio político ni destitución".

Por su parte, desde el Pro habían pedido que el entonces faltazo de García fuese tomado como un "incumplimiento". El concejal Pedro Calvo explicó que "nada de lo que planteó está dentro de la lógica, el derecho a la defensa existe porque nadie lo está acusando de nada. Tampoco es verdad que no hay urgencia, porque están en juego el sueldo de los trabajadores". Ahora están preparados para escuchar al intendente.