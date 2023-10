Renunciar a ser padre: el proyecto de Lila Lemoine, dirigente clave de Javier Milei

Elecciones 2023 Al filo de la elección, Macri aseguró que Milei no podrá gobernar

Lemoine, que es candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza, explicó que, según su iniciativa, “la mujer cuándo se entera del embarazo tiene 15 días para notificar al padre y este puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no".

"A mí no me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuándo no lo quiso tener", apuntó.

Lilia Lemoine en #UnaHorayGracias | Lilia expone como uno de los proyectos la renuncia a la paternidad

Lemoine comparó su iniciativa con la ley de interrupción voluntaria del Embarazo: "Ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres" (…) ¿por qué los padres por ley tienen que mantener a una criatura?".

La candidata argumentó también que hay muchas mujeres que “engañan” a sus parejas, “le dicen `acabá adentro que yo tomo la pastilla´, o le pinchan el forro”, ya que "por enganchar a un tipo hacen estas cosas y se aprovechan de la calentura del tipo".