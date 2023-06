Quiénes son los "rubencistas" y qué opinan sobre un eventual gobierno de Rubén Uñac

“Después de muchas consultas mi hermano me llama por teléfono y me lo dice: ‘Está decidido, vos vas a ser el candidato', y así lo asumí, como un gran compromiso, como un desafío y no le iba a escapar al destino”, dijo el senador nacional Rubén Uñac en un acto de la Mesa Mujeres del Partido Justicialista, el viernes pasado. Es una decisión que maduraba en la cabeza de su hermano, Sergio Uñac, desde que la Corte de Justicia de la Nación trabó la medida cautelar que suspendió las elecciones en la categoría a gobernador y vice del 14 de mayo.

Entre las dos alternativas, de dos “conocedores de primera mano del modelo San Juan”, en el escenario de sucesión primó el rol de uno de los arquitectos del proyecto. Hay que decirlo sin vueltas: los peronistas que responden al Gobernador insisten en que la decisión, fruto del consenso con las primeras líneas del Gabinete, intendentes electos y sindicatos, estuvo marcada por el pragmatismo. “Es claro, es un Uñac”, sintetizaron al respecto. Es decir, no sólo aspiran a que sostenga la línea política del mandatario, sino también facilitar la campaña. Es el mismo apellido en una boleta que no tiene distracciones, pues ya no hay multiplicidad de postulantes a intendencias ni diputaciones.

Una de las voces de peso que anticipó cómo sería la movida fue el diputado provincial y ahora comunero electo de Albardón, Juan Carlos Abarca, que dijo a la prensa: “Se está viendo la posibilidad de un Uñac para que pueda seguir gobernando”. Formó parte del respaldo del peronismo territorial que necesitaba la figura de Rubén Uñac. Hizo de vocero de las Juntas Departamentales. Con el respaldo listo, llegó el momento del anuncio -con un discurso cuestionado por opositores en las redes sociales- y del despliegue del nuevo dispositivo proselitista con nombres que cobraron mayor relevancia por ser del riñón del parlamentario.

El encargado de visibilizar la punta del ovillo que desemboca en la mesa chica del senador nacional fue, sin quererlo, el subsecretario General de la Gobernación, Marcelo Espósito. Lo dijo en el streaming de Tiempo de San Juan, Off the record. Al ser consultado sobre si tenía una preferencia por “Sergio o Rubén”, comentó que no hay predilecciones ni nada similar. Pero que él pertenecía al espacio del actual aspirante al Sillón de Sarmiento. “Tenemos un grupo de WhatsApp, somos los ‘Rubencistas”, contó en confianza. Ante la repregunta por los integrantes del grupo en la app de mensajería, Espósito eligió no dar más detalles: “Es un grupo secreto”, dijo con picardía. ”Yo empecé a trabajar con Rubén, soy un rubencista de primera hora. Nosotros somos de Rubén Uñac, trabajé con él en la Cámara de Diputados de la Nación”, comentó el funcionario y apoderado del frente Unión por la Patria.

Este diario buscó reconstruir, a partir del comentario de Espósito, quiénes son los “rubencistas”. De acuerdo a las fuentes consultadas, la mesa chica -casi ratona- del senador está formada por el director de la Casa de San Juan en Buenos Aires, Juan Cruz Dávila, más conocido como Toki. Es asesor en el Senado de la Nación, de categoría A1T. Tuvo en sus manos buena parte de la campaña en las legislativas del 2017 y ahora está en contacto con las juventudes partidarias. Tiene en su poder la articulación de las herramientas nacionales con las provinciales. Logró escalar en su puesto y es el referente de Cuyo ante Cancillería.

Además de Espósito y Dávila, están dos actuales funcionarios: el ministro de Minería, Carlos Astudillo, y la secretaria de Ciencia y Técnica, María Verónica Benavente. Cada uno tiene un rol asignado. Quizá la palabra “articulación” es la más mencionada por las fuentes. En el caso de Astudillo, Rubén Uñac está en permanente contacto por su tarea al frente de la Comisión de Minería en la Cámara alta. En cuanto a Benavente, si bien es la “voz más reciente”, está en los equipos de elaboran las propuestas por departamento. Una tarea que bisagrea entre la academia y el campo.

La idea de un eventual gobierno del ex vicegobernador de San Juan -en caso de ser elegido en los comicios del 2 de julio- está fijada en que “no sea un gobierno bifronte”, destacaron sus colaboradores cercanos. Y fueron taxativos al afirmar que “esto no va a ser un Rubén al gobierno, Sergio al poder”, parafraseando el eslogan de Héctor Cámpora con Juan Domingo Perón. Incluso, aseguraron que “Sergio y Rubén son sumamente respetuosos el uno del otro. Rubén no se metió en las decisiones del gobernador y no creo que ahora pase al revés”.