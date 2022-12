Qué dijo Sergio Uñac sobre la condena a Cristina Kirchner

"Es un día triste que va a quedar grabado en la memoria institucional y política de este país. Es triste en ambos aspectos y es una noticia que ha trascendido al país", reconoció Uñac.

El Gobernador mostró cautela con respecto a las elecciones 2023 y a la declaración de Cristina Kirchner que ya anunció que no se presentará como candidata a nada. "Creo que ha dado definiciones que van a ser muy trascendentes y no quiero ahondar en ellas porque sería como avanzar en algo que el propio Justicialismo tiene que procesar. No he conversado con ningún dirigente nacional al respeto así que no quiero poner en palabras cosas que todavía están en el plano de las suposiciones", cerró.