Pese a los reclamos, el Concejo Deliberante de Capital tratará la ordenanza para que los arquitectos firmen planos eléctricos

Es que Gustavo Tejada, miembro del Concejo Profesional Técnico de San Juan, criticó al Concejo por no haber llamado a ninguna otra fuente para contrastar la información con la que los arquitectos justifican la solicitud para firmar los planos.

"Los concejales no se tomaron el tiempo de aprender, podrían haber convocado al Ministerio de Educación, a las universidades. No pueden haber presentado un proyecto el 27 y ya querer tratarlo el jueves", dijo al respecto.

La polémica

Los arquitectos aducen, en el proyecto de ordenanza, que cuentan con conocimientos certificados por la universidad, para hacerse cargo de la firma de planos eléctricos. Del otro lado, los ingenieros y técnicos plantearon que son los únicos idóneos para hacer lo propio.