Pedro Rizo, en Off the record: el bloquismo no opositor, la crítica al peronismo, y el retorno a la interna partidaria

El miércoles, el dirigente del Partido Bloquista, Pedro Rizo, participó de Off the record, el streaming de Política de Tiempo. En medio de la separación del bloquismo con el peronismo y el inicio de las buenas relaciones con el Gobierno de Marcelo Orrego, reivindicó el pragmatismo partidario de Don Leopoldo Bravo. También contó la propuesta del retorno a las internas partidarias que está contemplado en el proyecto de reforma electoral.

En ese sentido, marcó que la provincia no tiene dificultad en el pago de los sueldos. "Tenemos asegurado un índice importante", dijo. Aprovechó para criticar a los gobernadores del peronismo, José Luis Gioja y Sergio Uñac: "Hay que saberlo administrar. No solamente es para hacer fiestas y grandes edificios para empleados públicos. Son obras que no son autosustentables. Nos desarrollemos al futuro por las dudas que en algún momento esto se corte".

Rizo razonó que el Partido Bloquista es un partido pragmático, ni de izquierda ni de derecha, como decía Don Leopoldo y que no son opositores a los gobiernos de San Juan. "Nos han votado para trabajar por San Juan. El que va a la urna, no va para que sea opositor, va para que hagamos algo, para beneficiar a la provincia. Hacemos lo que podemos".

El dirigente remarcó que el bloquismo es un partido provincial que "consiguió la Promoción Industrial, la coparticipación, comenzó los diques. Hemos ido apoyando gobiernos que han tenido esa orientación. No podíamos oponernos. Gómez Centurión asume como senador en 1983 y dice en sus primeros discursos que tenemos que desarrollar la minería. Cuando asume como gobernador crea el IPPEM para poder hacer la exploración y explotación de recursos mineros. Cómo no vamos a apoyar el RIGI".

Finalmente, Rizo explicó el proyecto de reforma electoral que presentó el bloque Bloquista en la Cámara de Diputados. La bandera es la boleta única al estilo cordobés y como no habrá PASO, la propuesta es retornar a las internas partidarias, que pueden ser abiertas o cerradas, según lo decida la conducción de la fuerza política.