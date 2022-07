Paro de colectivos nacional: San Juan no adhiere a la medida de fuerza

'Esto ha sido a nivel AMBA debido a que han tenido una audiencia por un reclamo salarial por la inflación y los empresarios lo han rechazado. No estamos anunciando bajo ningún término alguna medida de fuerza en San Juan. No hemos tenido audiencia con las cámaras nosotros todavía' 'Esto ha sido a nivel AMBA debido a que han tenido una audiencia por un reclamo salarial por la inflación y los empresarios lo han rechazado. No estamos anunciando bajo ningún término alguna medida de fuerza en San Juan. No hemos tenido audiencia con las cámaras nosotros todavía'

El paro está convocado para el martes 2 de agosto entre las 22 y 6 de la mañana. En el comunicado oficial de UTA explican que "los trabajadores nos vemos obligados a tomar medidas antipáticas para cuidar el poder adquisitivo de nuestros salarios y exigimos ser oídos".

paro.webp

En San Juan este año ya se dieron paros de transporte público con importante impacto en la provincia, en dos oportunidades.