Para ofenderla, Scott Bessent comparó a una legisaldora demócrata con Eva Perón

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, volvió a generar polémica al comparar a la senadora demócrata Elizabeth Warren con Eva Perón, en una publicación en la que le pidió que “baje del balcón” y deje de atacar al Gobierno argentino.

Redes sociales Wanda Nara tendrá un "rol clave" en las elecciones de este domingo

Día de la Lealtad El mensaje de Cristina Kirchner, a 80 años del 17 de octubre de 1945: "Hoy es Bessent o Perón"

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Bessent compartió una imagen, aparentemente generada con inteligencia artificial, que recrea el clásico afiche del musical Evita, pero con el rostro de Warren.

“Senadora, baje del balcón, deje de enfurecerse contra uno de nuestros grandes aliados latinoamericanos y vote a favor de reabrir el Gobierno”, escribió el funcionario, en alusión al bloqueo presupuestario que mantiene paralizadas parte de las funciones federales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SecScottBessent/status/1981790649176195157?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1981790649176195157%7Ctwgr%5Eb97321f552752dcb5bb4c02a12169577a44025a1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Feconomia%2Fbessent-apunto-contra-una-senadora-democrata-con-una-imagen-inspirada-en-evita-nid24102025%2F&partner=&hide_thread=false While she remains mostly focused on singing "Don't Cry for Me Massachusetts” and voting against paying government workers, @SenWarren has somehow also found the recent bandwidth to threaten large banks on their lending policies.



She is an American Peronist. And the only thing… pic.twitter.com/KLAVVS4U34 — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 24, 2025

Una ironía con mensaje político

El comentario de Bessent fue interpretado como una crítica a la postura de Warren frente a la administración de Donald Trump y su política exterior hacia América Latina, particularmente hacia la gestión de Javier Milei, con la que el Tesoro norteamericano mantiene una relación cada vez más cercana.

En su mensaje, el secretario agregó: “Es una peronista estadounidense. Y lo único que le gusta más que malgastar el dinero de los contribuyentes es hacer perder el tiempo a nuestra nación”.

Además, ironizó sobre su oposición legislativa al afirmar que Warren “sigue enfocada principalmente en cantar Don’t Cry for Me Massachusetts y votar en contra de pagar a los trabajadores del Gobierno”.

Reacciones y contexto

La publicación se produce en un momento de tensiones internas en el Congreso estadounidense, en medio de las negociaciones para aprobar el presupuesto y evitar un nuevo cierre del Gobierno.

Bessent, uno de los principales funcionarios económicos de la administración Trump, manifestó en reiteradas ocasiones su respaldo a las políticas de ajuste y liberalización económica impulsadas por Javier Milei, a quien considera un aliado regional en materia de libre mercado y disciplina fiscal.

Del otro lado del espectro político, Elizabeth Warren, figura emblemática del ala progresista del Partido Demócrata, ha criticado el acercamiento de Estados Unidos al gobierno argentino, al advertir que ese alineamiento prioriza los intereses financieros y corporativos por sobre las políticas sociales y ambientales.

El intercambio entre ambos dirigentes refleja las diferencias ideológicas que atraviesan la política norteamericana y que, en este caso, tienen como telón de fondo la relación con la administración de Milei, un mandatario que ha recibido elogios desde sectores republicanos pero también fuertes cuestionamientos de parte del progresismo estadounidense.