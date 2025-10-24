viernes 24 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Polémica

Para ofenderla, Scott Bessent comparó a una legisaldora demócrata con Eva Perón

El secretario del Tesoro norteamericano, figura clave en la economía argentina de las últimas semanas, volvió a atacar a Elizabeth Warren, la senadora demócrata que se opone a que EEUU, en pleno shutdown, salve financieramente a Javier Milei.

Por Guido Berrini
image

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, volvió a generar polémica al comparar a la senadora demócrata Elizabeth Warren con Eva Perón, en una publicación en la que le pidió que “baje del balcón” y deje de atacar al Gobierno argentino.

Lee además
el mensaje de cristina kirchner, a 80 anos del 17 de octubre de 1945: hoy es bessent o peron
Día de la Lealtad

El mensaje de Cristina Kirchner, a 80 años del 17 de octubre de 1945: "Hoy es Bessent o Perón"
wanda nara tendra un rol clave en las elecciones de este domingo
Redes sociales

Wanda Nara tendrá un "rol clave" en las elecciones de este domingo

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Bessent compartió una imagen, aparentemente generada con inteligencia artificial, que recrea el clásico afiche del musical Evita, pero con el rostro de Warren.

“Senadora, baje del balcón, deje de enfurecerse contra uno de nuestros grandes aliados latinoamericanos y vote a favor de reabrir el Gobierno”, escribió el funcionario, en alusión al bloqueo presupuestario que mantiene paralizadas parte de las funciones federales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SecScottBessent/status/1981790649176195157?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1981790649176195157%7Ctwgr%5Eb97321f552752dcb5bb4c02a12169577a44025a1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Feconomia%2Fbessent-apunto-contra-una-senadora-democrata-con-una-imagen-inspirada-en-evita-nid24102025%2F&partner=&hide_thread=false

Una ironía con mensaje político

El comentario de Bessent fue interpretado como una crítica a la postura de Warren frente a la administración de Donald Trump y su política exterior hacia América Latina, particularmente hacia la gestión de Javier Milei, con la que el Tesoro norteamericano mantiene una relación cada vez más cercana.

En su mensaje, el secretario agregó: “Es una peronista estadounidense. Y lo único que le gusta más que malgastar el dinero de los contribuyentes es hacer perder el tiempo a nuestra nación”.

Además, ironizó sobre su oposición legislativa al afirmar que Warren “sigue enfocada principalmente en cantar Don’t Cry for Me Massachusetts y votar en contra de pagar a los trabajadores del Gobierno”.

Reacciones y contexto

La publicación se produce en un momento de tensiones internas en el Congreso estadounidense, en medio de las negociaciones para aprobar el presupuesto y evitar un nuevo cierre del Gobierno.

Bessent, uno de los principales funcionarios económicos de la administración Trump, manifestó en reiteradas ocasiones su respaldo a las políticas de ajuste y liberalización económica impulsadas por Javier Milei, a quien considera un aliado regional en materia de libre mercado y disciplina fiscal.

Del otro lado del espectro político, Elizabeth Warren, figura emblemática del ala progresista del Partido Demócrata, ha criticado el acercamiento de Estados Unidos al gobierno argentino, al advertir que ese alineamiento prioriza los intereses financieros y corporativos por sobre las políticas sociales y ambientales.

El intercambio entre ambos dirigentes refleja las diferencias ideológicas que atraviesan la política norteamericana y que, en este caso, tienen como telón de fondo la relación con la administración de Milei, un mandatario que ha recibido elogios desde sectores republicanos pero también fuertes cuestionamientos de parte del progresismo estadounidense.

Seguí leyendo

Wanda Nara tendrá un "rol clave" en las elecciones de este domingo

La noche de las elecciones Milei haría un llamado al diálogo a los gobernadores

La Corte Suprema confirmó que Santilli va en la lista en lugar de José Luis Espert

Previo a las elecciones, Orrego caminó por la Peatonal y saludó a los sanjuaninos

Elecciones 2025: cómo saber si estás afiliado a un partido político y cómo darte de baja

El PJ de San Juan cerró su campaña con un acto clásico: cortes de calle y una arenga reeditada

Provincia por provincia, qué pone en juego cada espacio político en las elecciones del domingo

Milei cerró la campaña libertaria en Rosario y acusó al Congreso de "destituyente"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
wanda nara tendra un rol clave en las elecciones de este domingo
Redes sociales

Wanda Nara tendrá un "rol clave" en las elecciones de este domingo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una panadería sanjuanina generó debate por el mensaje que colocó en la puerta con el supuesto fin de atraer clientes.
Polémica

Debate en las redes por el cartel de una panadería sanjuanina que mezcla el estado físico con los secuestros

Se conoció la causa de muerte de Agustina, la adolescente de Sarmiento: que pasó en las horas previas
Delitos Especiales

Se conoció la causa de muerte de Agustina, la adolescente de Sarmiento: que pasó en las horas previas

El viento Zonda podría llegar esta tarde para la zona oeste de la geografía sanjuanina.
Pronóstico

Alerta amarilla por viento Zonda para varios departamentos de San Juan: a qué hora llegaría

Identificaron al empleado municipal de Santa Lucía que murió mientras trabajaba
Triste noticia

Identificaron al empleado municipal de Santa Lucía que murió mientras trabajaba

El tirador acusado de asesinar en Villa San Patricio seguirá preso en el Penal
Una semana después

El tirador acusado de asesinar en Villa San Patricio seguirá preso en el Penal

Te Puede Interesar

Video: en 7 minutos, cómo fueron las elecciones intermedias en las últimas dos décadas en San Juan video
Informe especial

Video: en 7 minutos, cómo fueron las elecciones intermedias en las últimas dos décadas en San Juan

Por Natalia Caballero
Revés para los condenados por la estafa a la Caja MOB
Corte de Justicia

Revés para los condenados por la estafa a la Caja MOB

Sin perdón de Dios, robó focos de una iglesia en Albardón y quedó filmado
La Laja

Sin perdón de Dios, robó focos de una iglesia en Albardón y quedó filmado

Un evento en Chile promueve a que proveedores chilenos vengan por contratos a San Juan. 
Leña al fuego

En medio de la polvareda por Vicuña, los proveedores chilenos se arman para desembarcar en San Juan

Siento que no quepo en este mundo: la impactante frase de un médico tras el debate por el cartel en una panadería sanjuanina
Debate

"Siento que no quepo en este mundo": la impactante frase de un médico tras el debate por el cartel en una panadería sanjuanina