Para los periodistas de San Juan, ¿quién ganó el balotaje presidencial?

Estas son las respuestas:

Enrique Merenda (El dedo en la llaga)

1. No advertí un ganador, solo un Javier Milei inseguro y un Sergio Massa que por todos los medios no quería quedar pegado ni a Alberto Fernández ni a Cristina Fernández

2. No, el que tiene voto definido difícilmente lo cambie, y el que no tiene al candidato que votó el 22 de octubre creo que rápidamente decidió a quien votar, y cuando digo a quien votar también consideró el voto en blanco como opción.

Mariano Bataller (El Nuevo Diario)

1. Si analizamos el debate en términos de mayor consistencia para imponer sus ideas y desestabilizar al rival, el ganador del debate fue Massa. Principalmente porque en el bloque de Economía manejó la línea argumental, atacó los puntos débiles de Milei y se lo vio muy bien preparado. Milei en cambio no tuvo estrategia y no atacó nunca en uno de los temas más débiles que tiene este Gobierno que son los parámetros económicos. Ahora bien, el domingo veremos si esa mayor capacidad para debatir se traslada a votos. De acá al domingo tendremos el debate del debate tanto en redes como en medios y reuniones de amigos. Y muchas veces quien gana en la televisión termina perdiendo en este debate de debates.

2. Los convencidos van a mantener el voto. Llevamos más de 10 meses de campaña y elecciones y el voto se ha demostrado es más emocional que racional. En los indecisos puede que influya pero creo va a ser más importante la fiscalización y movilización el domingo próximo.

Javier Tello (Diario La Provincia San Juan)

1. Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria, puso en juego su experiencia en la política y demostró sus habilidades discursivas. En el primer bloque logró colocar en el centro del debate las propuestas de Javier Milei y cuestionarlo. Mientras que el candidato de la Libertad Avanza intentó responder a Massa con la finalidad de dejar en claro para los votantes cuales eran sus propuestas, principalmente aquellas que generaron más polémica y que le posibilitaron estar en el centro de la escena durante la campaña política. En el segundo tramo del debate, Milei incomodó a Massa con algunas estadísticas de la realidad principalmente aquellas referidas al ámbito de la educación. Creo que ambos candidatos desplegaron sus estrategias para salir de la exposición del debate lo menos golpeados (discursivamente) posible para centrarse en las últimas horas de campaña para seducir a los votantes que no los eligieron en la primera vuelta. En general en el debate estuvieron ausentes propuestas claras de cómo solucionar los problemas cotidianos de los argentinos: inflación, seguridad, educación y salud. Sólo hubo enunciados.

2. Siempre el debate ayuda a clarificar las ideas que cada ciudadano tiene de los candidatos. Creo que no es decisivo a la hora de definir el voto. En un año con tantas elecciones, los ciudadanos deciden su voto de acuerdo a su realidad y generalmente no expresan o comentan su decisión por este motivo fallaron las encuestas.

Mercedes Lescano (El dedo en la llaga)

1. Milei. Porque fue auténtico y no especulo con las respuestas políticamente correctas. Massa cambia su discurso en función al mensaje que debe ser y no en función de sus convicciones. Milei no tiene ese ejercicio y dice lo que piensa como el tema Thatcher, no siendo lo más conveniente políticamente

2. No. Porque en general la gente no se siente representada por ninguno de los candidatos.

Adriana Vera (AM 1020)

1. Massa claramente se mostró mas seguro y dominante, manejó la situación desde el primer minuto, pero sin dejar una propuesta que cambie la voluntad del que no lo eligió antes. Milei fue inseguro para responder y sintió la arremetida sin poder reaccionar. Massa ganó el encuentro "frente a frente", porque logró incomodar, sin dejarle a Milei la posibilidad de generar una estrategia rápida, aún teniendo elementos para tomar como: inflación, corrupción. En Massa se vio experiencia política y verborragia.

2. Resultado final: "El debate", difícilmente modifique el voto de los indecisos.

Sergio Montt (Radio Concepto)

1.Entre dos candidatos tanto Massa como Milei asegurar quien ganó el debate es una cuestión difícil. En principio observo quien salió mejor parado del debate fue Sergio Massa por una cuestión de preparación y puesta de su mensaje en lo que se refiere a la seguridad en su oratoria, siempre tubo en claro a quien llegar. En relación a Javier Milei se lo notó con debilidad y algún grado de nerviosismo. La debilidad es algo a tener en cuenta sobre todo por qué podría jugarle a favor o quizás quiso mostrarse así.

2. No... los que votan a Milei ya lo definieron y continuarán del mismo modo apoyando a Milei. De igual manera pasa con Massa. Pero sí deberíamos pensar en los arcos políticos que le otorgaron la libertad de apoyar a algunos de los dos candidatos. Dificulta pensar, analizar dónde irán esos votos, si a un sector o a otro. Entonces cuando se plantea esta encrucijada sobre si el debate cambia el voto de algún elector... bueno, puede que sí y puede que no. Además me consigno a pensar que hasta el voto en blanco y lo de no ir a votar ya está definido.

image.png Sergio Massa y Javier Milei ya debaten

Enrique Landeau (Canal 5)

1. Yo creo que ninguno de los dos ganó el debate, prácticamente no hubo debate, no hubo propuestas, no hubo absolutamente nada. Uno que estaba entrenado para dejar mal parado a otro, otro que no lo vi muy preparado como es Milei, y que creo que se preocupó más en estar tranquilo que en lo que tenía que proponer. Por supuesto que vi que no está en conocimiento de muchos aspectos que tiene el Estado y esto sin dar el apoyo a Massa que se notaba que estaba muy entrenado, con diferente información como para poder desviar completamente todo lo que podía llegar a ser el tema económico.

2. No creo que cambie, que sí definió quizás algunos indecisos, sí, creo que si se da en algunos aspectos. A algunos los definió como para no votar a ninguno de los dos, de eso estoy prácticamente seguro.

Celia Illanes (Radio Armonía)

1.Creo que el debate lo ganó Sergio Massa. ¿Por qué? Primero porque fue muy contundente, sobre todo en el primer bloque. Segundo, el primer bloque que era el de economía, todos pensamos que íbamos a escuchar un Milei que nos iba a convencer de su programa económico, y realmente no fue así. Fue evasivo, fue confuso. Sergio Massa había trabajado mucho para este debate, evidentemente. Los profesionales que lo habían coachado lo habían hecho muy bien. Con el famoso sí o no, creo que lo destruyó, lo dejó muy mal parado, sobre todo en tema económico, que era lo que todos pensábamos que íbamos a terminar, a lo mejor, viendo este primer bloque a favor de Milei. No fue así. Sergio Massa manejó más el escenario, Sergio Massa se animó a salir detrás del atril, que lo podía hacer, en los momentos de exposición, en el primero y en el último. Tuvo algunos momentos difíciles, creo que en el de educación, cuando Milei le restregó lo de la Universidad de Belgrano, eso fue muy fuerte, pero a su vez Massa le restregó su condición del Banco Central. En el ámbito general, el único que volvió a dar propuestas, menos que en los otros debates, fue Massa. Milei no supo ni defender la dolarización. Lo único que defendió fue la destrucción del Banco Central. No dejó claro lo de Brasil y China, no dejó claro lo del Papa, no sabía detalles técnicos de la administración pública nacional. Fue raro, la verdad fue raro. Me parece que Milei también estaba un poco descolocado, porque había discutido con la gente del PRO, horas antes de llegar al debate a la Universidad de Derecho de la UBA. En términos generales, me parece que sí, que la ganó Massa.

2. Si el debate cambia el voto de alguien, no lo sé. Creo que es importante escucharlos y escuchar propuestas, y escuchar cómo está parado alguien que tiene que presidir el país en un momento tan complicado como el que estamos viviendo. Estamos viviendo un país de 140% de inflación, estamos viviendo un país endeudado externo e internamente, pero el país sigue funcionando, el país sigue funcionando. El país no ha parado, y comienzan a verse algunos indicadores. La inflación sigue para adelante, pero el país sigue estando manejado. No sé si me entienden. Yo no sé si Milei podría... Una persona que no tiene el conocimiento del manejo del Estado, Milei nunca estuvo en el Estado, conduciendo, manejando. Es muy difícil. No sé si le sirve a alguien. Ayer en el debate quedó claro la prestancia, la inteligencia, la sabiduría del Estado. Quedó muy claro la diferencia entre quien hace 30 años está en el Estado y quien no ha estado nunca.

Adrián Tejada (Canal 13 San Juan)

1. No se si pueda ser tan taxativo en hablar de un ganador del debate, sí puedo decir que me pareció que Sergio Massa tuvo una estrategia que le rindió o que me convenció más que es tomar protagonismo con algunas posturas como la de interpelador hacia Javier Milei mientras que éste se limitó en esos momentos a responder, a veces a medias sobre las preguntas o interpelaciones que hacía Sergio Massa. Massa fue el que se paró en el centro del ring en una posición dominante. No es mía la frase pero coincido con esa postura. No escuché propuestas casi, si vi un show televisivo.

2. No creo que el debate sea tan fuerte como para cambiar el voto. Si capaz en algún porcentaje a los indecisos puede haberlos convencido, ahí estaría la clave. Los que ya tienen decidido su voto entre estos extremos planteados no creo que cambien.

Gisele Moreno (Radio Colón)

1. Para mí el debate estuvo parejo. No tuvo márgenes para que uno u otro sacara ventaja sobre el otro. Por momentos estuvo más sólido Massa, en otra parte del debate se lo vio más seguro a Milei. No creo que haya tenido un ganador específico el debate. No tuvo sustento de propuestas, se interrumpieron, hablaron uno sobre el otro. Creo que no le sacaron provecho al debate más importante.

2. Para mí el debate no define ni tiene influencia en el voto de las personas. La gente ya sabe hace tiempo a quién va a votar hace tiempo.

Alejandro Sánchez (Canal 13 San Juan)

1. No creo q haya un "ganador", si quien dejó una imagen de solidez discursiva es Massa que por momentos dejó ver a Milei muy dubitativo al contestar... A los dos, por conveniencia o falta de propuestas, les faltó profundidad en sus exposiciones.

2. Pese a todo esto no creo que cambie en gran escala la decisión de quien va a votar el electorado.

Diego Hidalgo (Canal 4)

1. Lamentablemente, en lo personal, el debate no era lo que esperaba. Muy carente de propuestas de ambas partes. Simplemente el responder chicanas de uno y de otro lado. Y no creo que contribuya en el voto el próximo domingo. No creo que sume para un lado o para el otro. Tan sencillo como eso. Final abierto, me parece, para el próximo domingo. O Milei o Massa. Pero muy pobres, creo que ambos perdieron una gran oportunidad. Era esperable, por allí, o por lo menos se veía venir que iba a haber chicanas. Creo que perdieron una gran oportunidad.

Dolly Rodríguez (AM 1020)

1. En realidad, yo creo que el debate no lo ganó nadie, acá no gana ni pierde nadie. El debate sirve para que el electorado pueda sacarse las dudas o conocer lo que expone. Si lo aprovecharon los dos, yo diría que no. En realidad, cuando uno se pone a ver todo lo que tiene que ver con la evaluación periodística que se hizo y a través de las redes sociales, uno observa que, por ejemplo, a Massa lo dieron ganador en lo periodístico y en las redes sociales a Milei. O sea, se notan esas opiniones que hay diversas en este sentido. Lo que sí creo que Massa se pudo defender mejor y logró ponerlo incómodo en varios momentos a Milei que no dejaba de marcar Milei, por ejemplo, que él era parte de este gobierno de Alberto Fernández y que sabe muy bien mentir, mientras tanto Massa lo chicaneaba con esto de decir 'por sí o por no' y lo ponía totalmente nervioso y aquí es cuando Massa gana espacio para poder hablar más y Milei aprovecha para mostrarse por ciertos momentos con gestos que no aprobaba a cada uno de los dichos de su rival. Para mí mejor preparado para el debate estaba Massa ,le faltó más preparación a Milei, eso se notaba. En síntesis, yo creo que no lo ganó ninguno de los dos, pero sí sirvió para que el electorado pueda sacar sus deducciones.

2. Yo creo que sí, lo define. Aquellos que estaban indecisos a la hora de votar han tenido la imagen de los dos, que ha sido muy poco en cuanto a las propuestas que han hecho, los temas que se han debatido para mí también ha faltado mucho más de importancia y que lo puedan hablar entre los dos. Seguramente muchos ayer han definido su voto, sin lugar a dudas que ha sido así, y los que ya tenían definido el voto por Milei o por Massa, seguramente también algunos van a cambiar de opinión. Ha sido un debate para mí pobre, me hubiese gustado escuchar más propuestas y de esta manera también sacar la duda a quienes aún no saben dónde van a colocar el voto el próximo 19 de noviembre.