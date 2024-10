Para la CGT San Juan, el PJ nacional necesita una unidad "que no sea del dedo"

La Confederación General del Trabajo (CGT), que sigue de cerca la interna del Partido Justicialista, publicó un comunicado titulado Recuperar lo mejor de nuestra tradición justicialista, en el que pide que se organice una "convocatoria amplia, con participación de todos los sectores afines". San Juan adhirió y además pidió que haya "unidad en serio, no del dedo", en referencia la movida de Cristina Kirchner.

En ese sentido, el comunicado nacional planteó que la dirigencia peronista debe llegar a un acuerdo "sin alentar divisiones, con la humildad de reconocer errores y recogiendo las enseñanzas del pasado reciente: no es con personalismos que vamos a encaminar la recuperación de la confianza ciudadana". "Es preciso iniciar un proceso de genuina renovación, asumiendo que solo con nombres propios no alcanza", enfatizó.

La postura de la CGT se acordó en una reunión de su mesa chica que tuvo lugar el lunes por la tarde en UPCN, Moreno al 1300, de la que participaron dos de sus cotitulares, Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), más el dueño de casa, Andrés Rodríguez; Gerardo Martínez (UOCRA), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Sergio Romero (UDA), Mario Calegari (UTA), Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Cristian Jerónimo (vidrio), entre otros.

En San Juan, este martes, las autoridades de la CGT local recibieron el comunicado y definieron adherir. El secretario General, el diputado provincial Eduardo Cabello, compartió el escrito con los líderes sindicales de la provincia. El dirigente no se pronunció sobre las candidaturas de Cristina y del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Tomó una posición equidistante de ambos aspirantes a la conducción del PJ nacional.

Justamente, una de las críticas de Cabello es que la "unidad sea en serio, no del dedo" y que se haga "con el consenso de todos no porque ellos autoproclamen". Por eso, no ve con malos ojos si finalmente hay interna.