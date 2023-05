Otro coletazo por el fallo de la Corte: ahora la Fiscalía General lo contradice

Después de que la Corte de Justicia dictara un fallo que obliga la presencia de fiscales, jueces, defensores e imputados en las Cámara Gesell , los coletazos de la decisión no tardaron en llegar con los pedidos de nulidad en diversas causas -algunas muy conocidas, como el caso Matic- y ahora se sumó la respuesta de la Fiscalía General, que contradijo en parte lo resuelto por el máximo tribunal de justicia.

Según publicó Diario de Cuyo en su edición impresa, el Fiscal General Eduardo Quattropani ordenó que los ayudantes fiscales asistan a las entrevistas videograbadas, en caso de que los fiscales no puedan dar el presente en ellas. Del mismo modo, el jefe del Ministerio Público se opuso a que los acusados concurran a las Cámara Gesell y compartan lugar con los denunciantes, al considerarlo agraviante para las presuntas víctimas.

Ni bien se conoció el fallo de la Corte, este diario le consultó a Quattropani cómo se procedería frente a la presunción de catarata de nulidades y de causas llevadas a foja cero, ya que en ese momento se especulaba con ello. Sin embargo, prefirió guardar silencio y fuentes allegadas comentaron que se reunió con todos los fiscales para abordar el tema, de manera urgente.

Poco había trascendido de dichos encuentros entre fiscales, sólo que la resolución había generado molestia, hasta ahora que el Fiscal General decidió hablar y calificar a la sentencia de los cortistas Marcelo Lima, Guillermo De Sanctis y Adriana García Nieto como un fallo "poco feliz" y "patético".

Además, señaló que se "constituyendo una perfecta combinación para destrozar el sistema acusatorio y victimizar aún más a los niños", tal y como lo habían manifestado las fuentes. Quattropani sostuvo también que "si la Corte piensa que una audiencia videograbada es nula porque no fue el juez, obligando a revictimizar a un niño, correspondería que le pida un jury (de enjuiciamiento) a ese magistrado que no asistió porque fue el que autorizó tal acto procesal. Pero nada de eso pasa. Los únicos castigados son los niños".

Tras indicar que para la Corte los niños "son objetos y no sujetos del proceso", el Fiscal General dispuso que el representante del Ministerio Público "deberá denunciar la no disponibilidad del juez para la realización de la Cámara Gesell o la no concurrencia de alguna de las partes" para que se apliquen las sanciones correspondientes.

Una de las cuestiones del fallo de la Corte que más enojo provocó es que las presuntas víctimas están obligadas a volver a declarar, si en la entrevista videograbada no estuvo presente una de las partes. Fue por eso que hubo varias causas (y las hay) que tuvieron que volver a foja cero, ya que todo lo que se había avanzado en la investigación no tenía sentido, aunque se hubiera avanzado a la instancia de juicio.