viernes 28 de noviembre 2025

Salud

Operaron del corazón a Juan Schiaretti: ¿Cuál es su estado?

El ex gobernador de Córdoba y diputado nacional electo Juan Schiaretti fue intervenido quirúrgicamente en la Clínica Favaloro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El exgobernador de Córdoba y diputado electo, Juan Schiaretti, fue sometido con éxito de una intervención del corazón en la Fundación Favaloro y se recupera favorablemente en el área de cuidados coronarios de la institución. Su sucesor en el cargo, Martín Llaryora, también fue operado exitosamente en las últimas horas.

El procedimiento consistió en la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo, una técnica menos invasiva que la cirugía convencional. Se trató de un procedimiento que estaba programada desde hace un tiempo y que se realizó por recomendación médica.

"El exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, fue sometido este viernes 28 a una intervención cardíaca para la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo en la Fundación Favaloro de la ciudad de Buenos Aires. El procedimiento resultó exitoso y se recupera en la unidad de cuidados coronarios de dicho centro de salud", informaron desde su entorno.

La técnica a la que fue sometido suele indicarse para pacientes que requieren reemplazo valvular sin recurrir a una operación a corazón abierto, lo que reduce riesgos y tiempos de recuperación.

El exmandatario había comunicado días atrás la noticia a través de un breve mensaje en la red social X, donde buscó llevar tranquilidad y agradecer al equipo médico. Tras la intervención, se espera que Schiaretti permanezca en observación y que su equipo informe la evolución médica en las próximas horas.

