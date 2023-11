"No hay pa´todos": Diana Mondino mandó a los argentinos a comprarse "un generador"; ¿cuánto te costaría?

Diana Mondino avisó: "No hay energía pa´todos"

En una conferencia ante industriales de la UIA, la futura canciller de Javier Milei, Diana Mondino, señaló que "en enero y febrero el que no tenga un generador, vaya comprándolo, eh, porque si se llega a reactivar un poquito la industria, no hay pa' todos. Hagan algo porque no alcanza lo que hay".