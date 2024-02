Munisaga lideró un acto con olor a lanzamiento de plataforma política

Lo que era el acto protocolar de inicio de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante de Rawson con el discurso de rigor, (en lo que es pionera la comuna porque así lo dicta su Carta Orgánica), se convirtió en un escenario de enorme carga política, donde proliferó la camaradería junto a ajenos, como el vicegobernador; y propios, como ex intendentes de alto perfil, más precisamente el sanmartiniano Cristian Andino y el capitalino Emilio Baistrocchi.

Se destacó entre los presentes el ex intendente Juan Carlos Gioja, que merece párrafo aparte, tras ser el rival político de Munisaga en la última contienda en las urnas de mayo de 2023, que fue icónica en la interna entre uñaquismo y giojismo. Este último sector peronista perdió las elecciones el año pasado y con ellas se le fue el bastión de poder que ostenta desde que el hermano menor de José Luis Gioja era jefe comunal (lo fue en dos mandatos, desde 2011 a 2019). Hoy el giojismo logró conservar representación en el Concejo, lo que convierte en fundamental para el ex secretario de Seguridad de Sergio Uñac hacer las pases con Juan Carlos, en su ambicioso plan de gobernabilidad.

Por otro lado, Martín le regaló al pejotista una esperada señal de acercamiento. El rivadaviense mostró equilibrio al sentarse en primera fila del salón ubicado frente a la plaza de Villa Krause, sin privarse de descalificar minutos antes y ante la prensa, los dichos de Sergio Uñac sobre la Obra Social Provincia.

image.png

"Quiero expresar una satisfacción especial por la presencia del Vicegobernador de la Provincia, el doctor Fabián Martín, con quien abrazamos una relación de cariño de varios años", le dedicó un especial saludo el rawsino al alfil de Marcelo Orrego.

En la sala repleta, aparecieron desde el jefe del RIM 22, el teniente coronel Panetta, institución con la que Munisaga supo codearse cuando estuvo a cargo de la Seguridad de la provincia, hasta el rector de la Universidad Nacional de San Juan, Tadeo Berenguer. Pero los que se llevaron más miradas fueron los ex jefes comunales Andino y Baistrocchi, cuando está en boxes la disputa por la conducción del PJ local este año, por el vencimiento del mandato de Sergio Uñac, que se anticipa estrepitosa.

El sanmartiniano viene de ser candidato a vicegobernador de Uñac y quedó en off site luego de la derrota en las urnas de julio, pero mantiene presencia en su terruño sanmartiniano donde se impuso su ladera, Analía Becerra. Andino comparte con Munisaga -quien lo calificó al micrófono como "amigo"- el mote de "nueva de dirigencia" que muchos reclaman dentro del peronismo local, al igual que la imposibilidad de presentarse para la conducción partidaria, porque ambos son recientes afiliados. Distinto es el caso de Baistrocchi, que sufrió la derrota en Capital frente a la orreguista Susana Laciar pero cuenta con buena consideración dentro del PJ.

image.png

Tampoco se perdió la invitación el presidente del bloque PJ en la Cámara de Diputados local, Juan Carlos Quiroga Moyano, quien reporta para el uñaquismo pero tiene un largo historial dentro del peronismo local como ex intendente de 25 de Mayo.

En el grupo de los pares del rawsino, fue a acompañarlo el intendente de Ullum, David Domínguez, referente del Movimiento Evita, al igual que el ex intendente de Jáchal y actual legislador Miguel Vega. Otro que le dio un abrazo a Munisaga fue el parlamentario del Mercosur, Matías Sotomayor, referente provincial de la agrupación "Generación de Todos" dentro del peronismo sanjuanino. Y por el Frente Grande dio el presente su líder, Horacio Quiroga.

Munisaga transitó sus primeros pasos en política junto a Mauricio Ibarra, con quien se midieron en internas el año pasado en la carrera por la Intendencia. Con el mecanismo de la ley de lemas, el ex intendente le terminó tributando a su ex discípulo, que logró consagrarse cómodo en el trono rawsino. A Ibarra no se lo vio en el recinto pero sí a su colega, Florencia Peñaloza, quien fue designada en diciembre al frente de la Defensoría del Pueblo y a quien el rawsino presentó en su discurso como "mi amiga personal".

"Hacer frente a la responsabilidad formal que la normativa impone me permite transmitir un mensaje desde el corazón a todos los rawsinos, sabiendo que toda la Provincia nos está mirando por ser el departamento con mayor población y el primer municipio en dar inicio al periodo de sesiones ordinarias de su Honorable Concejo Deliberante", destacó el intendente en su discurso, que incluyó un repaso por sus 60 días de gestión -concentrados en la guerra contra la basura- y algunos anuncios, más los agradecimientos necesarios a los eclécticos concejales y los trabajadores municipales en la antesala de la paritaria para fijar salarios.

image.png

"Queremos limpiar las disputas políticas absurdas, que solo dañan a la gente. Hoy contamos con un Concejo Deliberante plural, heterogéneo, en el que deben primar los acuerdos y los consensos para solucionar los problemas de los rawsinos, sin importar el color político de quien aporta ideas", destacó entre sus definiciones políticas.

Entre las obras y acciones a ejecutar en su estreno como cacique departamental, el rawsino hizo mucho hincapié en el trabajo mancomunado con la gestión provincial que encarna Orrego, ante la mirada atenta del vice Martín y varios aplausos.