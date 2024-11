Mini RIGI: las claves del proyecto del gobienro Nacional para las Pymes

A la espera de una propuesta federal, en las últimas semanas surgieron en el interior del país proyectos locales de “mini RIGI”, con incentivos a inversiones más chicas y foco en actividades productivas de las provincias que los lanzaron. Así, con una batería de ventajas tributarias y financieras, buscan atraer desembolsos menores a los US$ 200 millones que estipuló el RIGI, ya que estiman que esa iniciativa no les significará gran impacto, más allá del derrame que tendrá para las proveedoras de los grandes proyectos.

En esta “nueva mirada del interior, las provincias encararon negociaciones conjuntas para que sus ideas fueran tomadas en cuenta en la propuesta nacional, armado que lidera Pazo junto con Marcos Ayerra, secretario de Pequeñas y Medianas empresas, Emprendedores y Economía del Conocimiento.

Hubo acercamientos entre ministros y cámaras empresarias para consensuar puntos clave y se realizaron encuentros en distintas partes del país con una agenda conjunta, como en Córdoba y la Patagonia. Pese a ello, de la primera lectura que el sector hizo del borrador del proyecto, cree que se necesita sumar incentivos para la operación actual de las pymes, con “soluciones” específicas para ellas.

Las 6 claves del MINI RIGI para pymes industriales

El Gobierno nacional presentará el proyecto de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, que apuntará a fomentar inversiones productivas de pequeñas, medianas y grandes empresas; potenciar las exportaciones industriales de las MiPyMEs, formalizar el empleo, impulsar al sector agro y generar cambios en materia laboral.

Según anticipó Pazo en la 30° Conferencia Industrial que se realizó en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, con la asistencia de más de 1.100 empresarios, complementará al RIGI y está pensada especialmente para medianas inversiones de acuerdo a las capacidades de cada uno de los segmentos de empresa (grande, mediana, pequeña y micro).

El proyecto se estructura en seis capítulos:

Inversiones productivas

Exportaciones incrementales

Agro

Régimen laboral

Fomento del empleo

Otras disposiciones

Qué beneficios propone

1) Inversiones productivas. Según anticipó el Ministerio de Economía, se considera inversión productiva a inversiones que superen los siguientes umbrales: US$ 150.000 en el caso de empresas micro; US$ 600.000 en pequeñas; US$ 3,5 millones en las del tramo 1 (con una facturación anual total en pesos de entre $ 4.565.365.000 y $ 23.180.330.000, según el rubro) ; US$ 9 millones en las del tramo 2 (con ventas totales anuales en pesos de entre $ 6.520.009.000 y $ 46.835.799.000); y US$ 30 millones en el resto.

Montos de inversiones requeridos

Micro empresa : US$ 150.000

: US$ 150.000 Pequeña empresa : US$ 600.000

: US$ 600.000 Empresas de Tramo 1: US$ 3,5 millones

US$ 3,5 millones Empresas de Tramo 2 : US$ 9 millones

: US$ 9 millones El resto: US$ 30 millones

Se les dará una amortización acelerada, con reducción de los plazos de amortización de bienes en el impuesto a las ganancias; y devolución anticipada de IVA, con reducción de los plazos, pasando de seis a tres meses.

2) Exportaciones incrementales. Habrá desgravación de derechos de exportación para MiPyMEs exportadoras de bienes industriales sobre exportaciones incrementales –ventas que aumenten en comparación al año anterior–, con posiciones arancelarias a determinar. Las nuevas empresas estarán excluidas del beneficio. Solo aplicará para las existentes.

3) Capítulo agro. Se dará una una postergación de la valuación de la hacienda al momento de la efectiva venta del ganado. Hasta tanto se pagará impuesto a ganancias sobre la valuación fiscal. En cuanto a inversión en sistemas de riego y mallas anti granizo, tendrán amortización acelerada y devolución anticipada de IVA, así como también se otorgará una reducción de la alícuota de IVA a la energía para riego agrícola (del 27% a 10,5%).

4) Régimen laboral. Dispone una actualización laboral a través de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), con una modernización del régimen que incorporará aspectos incluidos en el DNU N° 70/23. A su vez, se modernizará y adecuará a la LCT el Régimen de Trabajo Agrario.

5) Fomento del empleo. Se dará un bono de crédito fiscal sobre un porcentaje de las sumas abonadas en concepto de contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) para los nuevos empleos incrementales por el término de un año, y para la contratación de trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal por dos años. Se excluye del beneficio la contratación de funcionarios públicos.

6) Otras disposiciones. Actualización del régimen de prenda, 100% digital y a distancia; y derogación de Regímenes de Promoción (Biotecnología Moderna y Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven)