Mauricio Macri relanzó el PRO y descartó la fusión con Milei: "Somos otra variante del cambio"

El ex presidente subió al escenario del Arena Studio con un tema de AC/DC que en su estribillo dice "Cause I'm back, yes, I'm back".

Tras la reunión que tuvo en Olivos con el presidente, el ímpetu de confrontación con el que se preparaba el acto no se moderó. "Lo que acordamos con Milei fue a pesar de su entorno", dijo en una crítica innominada a su hermana Karina y a Santiago Caputo, que previendo las críticas filtró unas declaraciones para halagar a Macri.

"Pudimos encontrar problemas de forma pero priorizamos el fondo, priorizamos el cambio", dijo para recordar que sigue apoyando a Milei.

Hoy el PRO vuelve a ser presidido por su fundador. Felicitaciones @mauriciomacri . Los valores del partido que iniciaste están intactos.

"El presidente nos propuso una fusión, pero le dije que en el siglo XXI nadie se casa sin antes de convivir", dijo para rechazar la estrategia electoral del libertario. Esa fue una de las discusiones durante las horas que se vio con Milei en la Quinta.

El ex presidente habló delante de unas 500 personas entre las que estuvieron los tres gobernadores del PRO, algunos intendentes y parte de los bloques del Congreso. "Nuevo PRO", fue el logo adulterado del partido creado en 2005 por el propio Macri.

En el acto no estuvieron Patricia Bullrich, enemistada con el ex presidente tras el combate interno, ni Horacio Rodríguez Larreta, distanciado de su ex jefe. Tampoco estuvo Diego Santilli, de viaje. Pero sí hubo figuras coloridas como la del rabino Sergio Bergman y el Mago Sin Dientes.

"No nos den por muertos", advirtió el jefe de gobierno, que habló al lado de Rogelio Frigerio y Nacho Torres.

Patricia Bullrich no fue aludida taxativamente pero no se salvó de las críticas. "Que este espacio no sea de tránsito para algunos", disparó Soledad Martínez, intendenta de Vicente López, en referencia a la ministra de Milei y a los dirigentes del PRO que se hicieron libertarios.