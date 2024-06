Marcos Peña presentó en San Juan su libro "El arte de subir (y bajar) la montaña"

Investigación interna Dudan de la designación de los tribunales de los años 2021 al 2023 pero aseguran que no corren riesgo las sentencias

b45acd2a-4251-4f28-96c1-8627fc2f85f4.jfif

En ese sentido, en el libro, Peña contó la frase que le dijo a su esposa y que fue el punto de quiebre en su trayectoria política: "Bancame, esto es lo que hago, no lo que soy. En diciembre corto, pase lo que pase". El exfuncionario de Cambiemos comentó que esa "reflexión viene después de tres años y medio de una experiencia súper intensa. Pero toda esa actividad no era algo que me definía como persona. Las experiencias de liderazgo son eso, experiencias".

Peña abogó por un liderazgo distinto al de los líderes mesiánicos. "En la historia de la humanidad siempre hubo una tensión entre la búsqueda de líderes salvadores sobre el que depositamos esperanzas, pero si miramos la historia al movimiento siguiente se le depositan muchas culpas", dijo. Y agregó: "También hay una movida paralela a eso, más colaborativa, con una lógica de equipo y que no pasa sólo por lo político. Pasa sobre todo por los jóvenes. Actualmente, el poder está mucho más repartido. Todos tenemos capacidad de influir sobre los demás. Podemos salir del lugar de espectador".