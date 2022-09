Marcelo Orrego ve "con mucha posibilidad" que se una la oposición local en 2023

Luego del debate que se dio en la Cámara de Diputados la semana pasada, cuando en sesión extraordinaria el miércoles 7 de septiembre se modificó la ley que prohibía hacer modificaciones al sistema electoral 18 meses antes de la fecha de elección y un día después se debatió el nuevo sistema electoral que reemplaza a las PASO , aprobado por la mayoría, desde la oposición confirmaron algo que ya se sabía: la judicialización del nuevo sistema. Incluso se realizó una conferencia de prensa que contó con los principales líderes de los partidos políticos que no forman parte del frente del oficialismo.

La Rosca Juntos (por el Cambio), pero no mezclados: quién levantó el teléfono, por qué los lemas no son suficiente razón y qué pasa con la unidad

“Tenemos una mirada para conservar la democracia de San Juan y de una u otra forma nos pone en un lugar donde las charlas son más profundas y estos pasos se tienen que dar de manera programática en el tiempo y no fallar, por lo que todos los espacios hemos tenido reuniones, similitudes en común y las ideas las vamos puliendo de a poco”, dijo el integrante del Frente Juntos por el Cambio. Y continuó “tengo esperanza y fe de que la oposición sea una oposición cada día más fuerte, más unida, y no solo con los que están, sino los que viene y los que quieran sumarse. Compartimos no solo los mismos problemas, sino las mismas soluciones. Tengo fe que con el tiempo eso se va a dar, pero tiempo al tiempo, las perspectivas desde mi punto de vista están abiertas y lo veo con mucha posibilidad”, dijo en dialogo con Estación Claridad.

oposición.JPG

Si bien procuró ser prudente, afirmó que las conversaciones con algunas figuras políticas, como Marcelo Arancibia, referente del GEN; o Martín Turcumán, de San Juan Primero, por mencionar algunos ejemplos, se dieron en el marco de la judicialización primero sobre las PASO y luego sobre el debate del nuevo sistema electoral. Un dato no menor es que el Frente Juntos por el Cambio y Consenso Ischigualasto jugaron por separado durante las elecciones legislativas del 2021, pero ahora las posiciones están más cercas que hace un año.

“En las últimas elecciones no se dieron las conversaciones que se tendrían que haber dado”, dijo Orrego; y agregó “fue muy sobre el pucho y creo que eso no nos jugó a favor. Me parece que hoy hay mucho más tiempo, ha habido conversaciones, hemos tenido mucha charla y eso ha mostrado la diferencia. Ahora está sucediendo de otra forma y eso hace posible que todo se dé la unidad”.

“En las últimas elecciones no se dieron las conversaciones que se tendrían que haber dado”, Marcelo Orrego “En las últimas elecciones no se dieron las conversaciones que se tendrían que haber dado”, Marcelo Orrego

También señaló “todos los partidos de la oposición debemos entender que si nos juntamos tenemos que tener una mirada similar sobre lo que nos sucede, entendiendo que las cosas que pasan en San Juan que son superiores a cualquier interés partidario, que es defender la constitución, hacer que San Juan no vaya para el pasado”.

oposición.JPG Conferencia de la oposición en contra de las PASO

Sobre el tema candidaturas, Marcelo Orrego procuró no hacer referencia a su rol en las elecciones generales del 2023. “Yo hoy pienso en los problemas de la gente. Hablar de candidaturas hoy es aplaudir con una sola mano”, dijo. Si bien no quiso hablar de candidaturas, durante las elecciones del 2019 jugó para ser Gobernador, por lo que no se descarta que sus aspiraciones continúen por la misma línea.