Macri advirtió que el equilibrio fiscal "no alcanza" y alertó por la descapitalización del país

Durante su participación en la 71° Convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), el expresidente Mauricio Macri analizó el rumbo económico del Gobierno nacional. Si bien calificó como "muy meritorio" el logro del equilibrio fiscal obtenido en pocos meses, lanzó una advertencia central: "no alcanza" para revertir la situación actual, ya que el "país se está descapitalizando".

La necesidad de reformas de "segundo orden"

Macri enfatizó que el ordenamiento de las cuentas públicas es solo el primer paso. Según el exmandatario, es urgente implementar una "reforma de segundo orden" que se enfoque en potenciar la infraestructura como motor para reducir la pobreza y generar crecimiento sostenible. En este esquema, señaló que el rol del sector de la construcción es fundamental para cambiar la dinámica de descapitalización que observa en el país.

Inversiones y seguridad jurídica

Uno de los puntos más críticos del discurso de Macri fue la falta de previsibilidad para los capitales extranjeros. El dirigente del PRO subrayó que, para atraer inversiones de largo plazo, es vital garantizar una "justicia independiente" que ofrezca seguridad jurídica. Según sus declaraciones, los inversores aún no perciben que las políticas actuales se logren sostener en el tiempo, lo que los hace dudar antes de desembarcar en Argentina. “Necesitamos desarrollo e inversiones a largo plazo, pero aún no se ve que las políticas se sostengan. Esto debe cambiar”, sentenció.

Críticas al cepo y a la presión impositiva

En un tono de reclamo directo, Macri enumeró obstáculos que, a su juicio, impiden la normalización económica:

Cepo cambiario: Cuestionó que aún se mantengan restricciones para las empresas.

Cuestionó que aún se mantengan restricciones para las empresas. Retenciones: Criticó la vigencia de los derechos de exportación, señalando que es algo que "solo pasa en este país".

Criticó la vigencia de los derechos de exportación, señalando que es algo que "solo pasa en este país". Tasas municipales: Denunció a los municipios que "inventan impuestos" con fines meramente recaudatorios.

Para el expresidente, estas prácticas atentan contra la necesidad de ser un país "serio y previsible".

Integración regional y apertura al mundo

Finalmente, Macri llamó a recuperar la inserción internacional de Argentina, lamentando que el país haya quedado fuera de las alianzas regionales que impulsaron el crecimiento de sus vecinos en la última década. Abogó por reactivar los mercados en Europa y fortalecer los vínculos con Estados Unidos y China, bajo una lógica de intercambio comercial mutuo que favorezca el desarrollo nacional. “Si nos seguimos cerrando, nos quedamos solos”, concluyó, instando a buscar conveniencias comunes a través del diálogo.