Macri adelantó las elecciones de CABA al 6 de julio y sumó a Laura Alonso como vocera

En una conferencia de prensa realizada esta mañana en la sede de gobierno de la calle Uspallata, Macri anticipó además que convocará a sesiones extraordinarias para que la Legislatura debata la suspensión de las PASO. Esta decisión, según anticipó, le permitirá al distrito el ahorro de 20 mil millones de pesos.

“Queremos discutir nuestra propia agenda local. Vamos a implementar un conjunto de reformas que incluyen cambios electorales, así como también la reducción de la carga tributaria, una reforma institucional con cambios administrativos y de gestión, y la profundización de la autonomía de la Ciudad”, anticipó el jefe de Gobierno.

Macri también reveló que le planteó la misma alternativa, la conveniencia de eliminar de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, al jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos. “Con el Jefe del Gabinete nacional, Guillermo Francos, coincidimos en el ahorro de 200.000 mil millones de pesos que significaría eliminarlas. Los argentinos no podemos darnos el lujo de gastar ese dinero cuando hay otras prioridades más relevantes”, afirmó.

“Necesitamos contar con legisladores que defiendan los intereses de la Ciudad, y no que jueguen a ocupar un lugar en una lista; que estén comprometidos, por ejemplo, con los 5 mil millones que aún le deben a los porteños por la deuda de la coparticipación, casi la mitad del presupuesto de todo un año”, expresó después de enumerar los temas asuntos que deberán seguir tratándose para reforzar la autonomía porteña de la que este año se cumplen 30 años. Mencionó la transferencia del Puerto de Buenos Aires, de la terminal de ómnibus de Retiro, la ampliación de la Justicia Penal en el ámbito de la Ciudad y la creación de un Sistema Penitenciario propio.

“Muchos hoy hablan de cambio, pero el único cambio es el que se hace, no el que se dice. Nosotros no hacemos simplemente anuncios. Nos enfocamos en ese cambio transformador que mejora la vida de todos los que viven acá, los que invierten, los que trabajan, estudian o nos visitan”, manifestó el ex intendente de Vicente López.

A la par, el mandatario presentó a Laura Alonso como nueva vocera de su gestión.

La ex titular de la Oficina Anticorrupción durante la Presidencia de Mauricio Macri anticipó que las elecciones desdobladas de legisladores porteños se realizarán el domingo 6 de julio.

La nueva vocera fue consultada sobre las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien rechazó el desdoblamiento de las elecciones. “Si las provincias desdoblan, ¿por qué la Ciudad que es autónoma no lo haría para tener un debate específico de sus demandas? Esta es la decisión política que hemos tomado“, contestó.

“¿Por qué si provincias como Santa Fe, Salta y Chaco ya desdoblaron, nosotros no podemos hacerlo””, se preguntó luego.

Independientemente de las explicaciones públicas, la decisión de Macri tiene un trasfondo político: evitar que la Libertad Avanza termine disolviendo la identidad del PRO y conquiste al electorado porteño, distrito donde el partido fundado por Mauricio Macri gana elecciones ininterrumpidamente desde 2005.

Al ser consultada sobre esta cuestión, Alonso contestó: “La palabra miedo no está en nuestro diccionario: hacemos de la competencia política un culto y lo hacemos gestionando”.

La definición corona 10 días de fuerte tensión entre el PRO y LLA que incluyó un intercambio público entre Milei y Mauricio Macri. El Presidente pidió un acuerdo nacional para la conformación de las listas y el líder del partido amarillo contestó con un mensaje enigmático en el que solicitó cuidar la República.

Precisamente, una de las primeras en reaccionar ante el anuncio del oficialismo porteño fue la titular del bloque libertario en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez. Lo hizo a través de un posteo en la red social X. “Los porteños vamos a tener que ir a votar dos veces porque gastar en las PASO está muy mal, pero ¿gastar en elecciones separadas de legisladores estaría bien? ¿Alguien entendió de qué se trata “Buenos Aires Primero”?”, escribió.

(Fuente: Infobae)