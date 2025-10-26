Los ministros sean unidos, Gustavo Fernández y Guido Romero emitieron su voto juntos

Acompañados por la intendenta de Capital, Susana Laciar, los ministros Gustavo Fernández y Guido Romero aprovecharon que ambos votaban en la misma escuela para presentarse juntos a emitir el voto. Saludo a las autoridades de mesa y un recibimiento especial, lo que se vivió en el establecimiento de Desamparados.

El momento de votación de ambos funcionarios orreguistas fue ágil, por lo que ambos destacaron a los medios presentes la facilidad y practicidad del nuevo sistema. Además, destacaron que se trata de una modalidad más simple y prolija.

La particularidad la vivió Gustavo Fernández, ya que el fiscal general a cargo de la escuela es Antonio Díaz Ariza, un empleado de la Municipalidad de la Capital que además forma parte del partido Dignidad Ciudadana, espacio al que responde Fernández. En cuanto el ministro llegó lo recibió y acompañó hasta la mesa, mientras se ponían al día sobre la jornada electoral y cuestiones personales.

Luego de votar, ambos funcionarios se trasladaron a Santa Lucía para acompañar al gobernador Marcelo Orrego.