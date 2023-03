Los docentes autoconvocados reingresaron a negociar con el Gobierno una contrapropuesta

La oferta inicial de la administración de Sergio Uñac fue bien recibida por los maestros que participaron del encuentro en Casa de Gobierno. No obstante, la asamblea no siguió esa línea. "Está la voluntad de no descontar los días y ver la forma legal de solucionar este tema", dijeron al salir. Luego, los autoconvocados rechazaron la propuesta. "Armaremos una contrapropuesta y se lo presentaremos al Gobierno. Queremos un sueldo digno, no en cuotas", dijeron los voceros.

Así fue. No aceptaron la oferta oficial, que constaba, según explicó Torrent de que "el 20% de aumento previsto para el mes de noviembre sea adelantado: 10% a abril y 10% en julio. Es decir, en abril se totalizaría un 51,1%. Y en julio llegaríamos al 61,1%. Además, sigue existiendo la garantía de la cláusula de actualización salarial mensual y la cláusula de revisión en julio. El impacto del otro 10% será en septiembre como lo habíamos estipulado. Esto se hace con un esfuerzo, hoy por hoy la provincia no tiene los recursos. Nos va a obligar a redefinir objetivos y el Presupuesto. Buscaremos la forma legal para poder llevarlo a la práctica", dijo el funcionario. Además, en ese momento, la ministra Trincado aseguró que, de aceptar, no se descontarán los días de paro.

Estuvo en debate entre los docentes la oferta salarial Los autoconvocados que se apostaron frente a Casa de Gobierno llevaron parlantes y micrófono para expresar sus puntos de vista al conjunto. La discusión demoró unas horas hasta la definición: pretenden un 71% de incremento total en el primer semestre.