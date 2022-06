Los autoconvocados docentes rechazaron lo propuesto en la Mesa de Diálogo con el Gobierno y sindicatos

Este martes, el grupo de autoconvocados docentes estuvo reunido en asamblea para delimitar los pasos a seguir sobre la propuesta que hizo el Gobierno de San Juan, en la misma reunión en la que participaron los sindicatos. A las 18, tras la votación, decidieron rechazar el ofrecimiento y redactar un nuevo petitorio. Según señalaron en el comunicado, habrá ausencia a las aulas hasta las 18 del miércoles. "De no haber respuesta favorable, se continuará con la huelga al día siguiente", destacaron.

El lunes, el Gobierno invitó a los grupos que no se sienten representados por los gremios UDAP, UDA y AMET a sentarse a la mesa de negociación. Tuvo lugar en el Centro Cívico y la representación del Estado provincial estuvo a cargo de las ministras Marisa López, de Hacienda, y Cecilia Trincado, de Educación. Por parte de los autoconvocados ingresaron Mariela Castillo, Natalia Romero y Melina Barbieri, en representación de cada rama.

Los representantes de los grupos se comprometieron a brindar la respuesta el miércoles a las 12. Sin embargo, se adelantaron. Ejecutaron un paro y decidieron. En rigor, de acuerdo al documento difundido, pidieron "el aumento del 40%, sobre el valor índice dispuesto para el mes de junio (consistente en 80,991 alcanzando con un 40% de aumento propuesto el nuevo valor índice de 113,3861), que sea en una sola cuota al mes de junio, aplicable a todos los niveles y modalidades de gestión estatal y privada".

Por otro, reclamaron que "los días de huelga, manifestación y movilización que no sean descontados y no se tome ningún tipo de medida, ni sanción, ni represalia a los docentes autoconvocados de todos los niveles de gestión estatal y privada".

El ofrecimiento del Gobierno provincial constaba acortamiento de los tramos establecidos en el acuerdo paritario; mejoramiento de los radios 4, 5, 6 y 7 y continuar la revisión integral del decreto 155/2011, estableciéndose un plazo para ello y retroactivo al mes de junio. Además se había comprometido a no descontar ni aplicar sanciones por los días 2, 3 y 6 de junio no trabajados, si se retoma el normal dictado de clases a partir del martes 7 de junio. Hecho que no ocurrió, pues sí hubo medidas de fuerza.

El petitorio entregado al Gobierno