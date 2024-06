Ley Bases: luego de tres horas de cuestiones de Privilegio, comenzó el debate de la Ley Bases

Live Blog Post

La oposición uso las cuestiones de privilegio para cuestionar al Gobierno y demoró tres horas el debate de la Ley Bases

Uno de los diputados que apuntó contra Javier Milei es Aldo Leiva, de Unión por la Patria. En su alocución, cuestionó los viajes que realiza el Presidente al exterior y al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores: "No nos explicó en qué favorece estas vacaciones que se toma el Presidente. No me sorprende, porque viene de ser el que aplaudía las vacaciones de Mauricio Macri. Debiéramos la comisión de guía turístico del presidente Milei".

Luego, Leiva se enojó porque quería hacer un homenaje para el 1° de julio, que se cumplen 50 años de la muerte del General Juan Domingo Perón, pero lo pasaron para después de la votación: "Fue a propósito porque ustedes quieren la ley bases. Las bases de la Argentina las sembró ese hombre. Esto que van a votar hoy son las bases de la entrega, para que los foráneos de siempre se queden con nuestros recursos. Hoy venimos a decirle que no a esta ley. Les pido perdón a los patriotas de Mayo porque le dicen Pacto de Mayo a esto, pero debiera llamarse 'Pacto de cipayos'".