Lesa humanidad: piden perpetua para 7 represores y un ex fiscal que actuaron en San Juan

Después de 3 años de juicio, la Megacausa III por delitos de lesa humanidad durante la dictadura en San Juan llegará a su final cuando este viernes se conozca la sentencia para los 24 imputados, entre ellos ex militares; ex integrantes de la Policía provincial y un ex fiscal federal, acusados de privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, desapariciones forzadas y delitos contra la integridad sexual.