lunes 29 de septiembre 2025

Le revisamos el celular a Alejandro Gómez: su amor por sus hijas y sus particulares stickers de perritos

Alejandro Gómez, candidato a diputado nacional por la Cruzada Renovadora, mostró su lado más familiar al equipo: chats con sus hijas, stickers de perritos y emojis que revelan su cariño y cercanía con la familia

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-26 at 5.59.50 PM

Alejandro Gómez, tercer candidato a diputado nacional por la Cruzada Renovadora, abrió las puertas de su mundo digital al equipo de Paren en Off, el especial de Tiempo Streaming para las elecciones legislativas 2025. Lo que empezó como una revisión de su celular se transformó en un recorrido entrañable por su vida familiar.

En uno de los chats que mostró, Gómez dialogaba con su hija sobre un problema que había tenido su nieto. Entre mensajes de preocupación y consejos, se podía ver claramente cómo los emojis y stickers elegidos por el dirigente reflejaban cariño y cercanía: caritas enamoradas y gestos llenos de afecto dedicados a sus hijas.

Pero no todo fueron emojis románticos: Gómez también compartió sus stickers de perritos, un guiño a un apodo que le puso un amigo y que, según él, lo acompaña desde hace años.

Video

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Hoy en #parenenoff Alejandro Gómez abrió su celular y mostró que, además de candidato, es papá y abuelo lleno de ternura. Entre chats familiares, emojis llenos de amor y stickers de perritos, Alejandro Gómez mostró su costado más cercano en #ParenEnOff. El candidato a diputado de la Cruzada Renovadora se animó a abrir su mundo digital y sorprendió con una faceta entrañable: papá cariñoso, abuelo presente… ¡y fan de los stickers de perritos! Más info en @tiempodesanjuan #parenenoff #sanjuan #tiempodesanjuan #elecciones #candidatos"
