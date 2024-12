La solución que le encontró el Gobierno a la espera de 600 pacientes para operarse en la salud pública

San Juan cuenta con diez hospitales públicos con quirófanos, entre los cuales se encuentran incluidos los hospitales de gestión descentralizada como lo son el Rawson y el Marcial Quiroga, recayendo en estos últimos gran parte de la inmensa demanda que la actividad quirúrgica requiere. Para que las listas de espera no alcancen los 600 pacientes, era de vital importancia para el Ministerio contar con más profesionales que puedan resolver los pedidos.

El diputado de Juntos por el Cambio, Gustavo Núñez, fue uno de los que fundamentó la importancia de aprobar el convenio con la Asociación Civil. El nuevejulino, que es médico, dijo que muchos de los pacientes en espera tienen patologías simples pero que pueden transformarse en más graves si no son operados a tiempo. Informó que el grueso de los pacientes vive en departamentos alejados, comunas en donde no hay faltante de médicos. El diputado de Calingasta, Jorge Castañeda, dio un pantallazo de la situación en el departamento que representa y aseguró que para los calingastinos es más difícil acceder a una cirugía porque muchas veces hasta abandonan los trámites debido a la lejanía.

El giojista Mario Herrero presentó reparos y fundamentó su posición. Dijo que le preocupa que se tenga que recurrir a convenios con externos para dar soluciones a problemas que el Estado debería resolver con sus propios recursos humanos. A su posición, adhirió la legisladora Graciela Seva, quien también votó en contra del acuerdo.

El antecedente más próximo a la firma de este acuerdo se dio durante la gestión del ex gobernador Sergio Uñac, cuando para asegurar anestesistas se acordó con la Asociación de Anestesistas.

La firma de este convenio con la Asociación Sanjuanina de Cirujanos permitirá una colaboración integral en el proceso de atención, de acuerdo a las necesidades que requiera satisfacer el Ministerio de Salud tanto en los hospitales centralizados como en centros de salud.

Por la crisis económica y la inflación que pegó fuerte en los gastos de salud de las familias, en San Juan ya registran oficialmente un estrepitoso crecimiento en la cantidad de pacientes que tenían o tienen cobertura social y que ahora se hacen atender en los centros de salud pública. Así lo confirmó el ministro Dobladez. "De cada 10 pacientes, 4 podrían estar en la parte privada. Entonces, eso satura los sistemas. Satura las guardias, satura los consultores externos, etc. Entonces, tenemos que trabajar en eso. No solamente en montar más hospitales, poner más médicos, más enfermeros, porque si no, no terminamos nunca. Lo que tenemos que cambiar es la ecuación. Que cada paciente se atienda donde corresponde que sea atendido", informó el funcionario.