La respuesta de Menem a un orreguista; los candidatos de Peluc; y la cena de la vice de CFK con Andino

Una vez que Martín hizo pública la posibilidad, hubo algunas voces que se alzaron a favor de la alianza. Sin ir más lejos, también en el mismo programa, se expresaron el exsenador Roberto Basualdo y el exgobernador Jorge Escobar. Los dos fogonearon la unidad electoral. El exmandatario provincial dijo: "Les aconsejaría que vayan juntos" y deslizó que Eduardo Lule Menem puede intervenir para mediar entre las partes y lograr un acuerdo.

Sin embargo, en La Libertad Avanza persisten las dudas respecto a una lista conjunta y aseguraron que Lule está a cargo del armado nacional, no provincial. De manera que el hombre más cercano a El Jefe, el subsecretario de la Presidencia, no intervendría. Tal vez por eso, Juan de la Cruz Córdoba, probó suerte con el primo, Martín. Y el presidente de la Cámara baja, de acuerdo a lo que trascendió, respondió de forma afirmativa a entablar charlas: "No hay ningún problema", dijo, "hablen con Peluc". Desde el entorno del diputado nacional sanjuanino no dieron precisiones sobre si efectivamente hubo comunicación, aunque aseguraron que, por ahora, Peluc no contempla la opción.

Según dijeron las fuentes, la cabeza del representante del Presidente está en dos temas: los resultados de las elecciones de legisladores porteños en la Ciudad de Buenos Aires y en los posibles candidatos para San Juan.

El primero es el gran testeo electoral para La Libertad Avanza. Lleva como cabeza de lista a la figura más visible del Gobierno nacional después de Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni. Los datos que tiene Peluc indican que el funcionario está bien posicionado porque el Presidente "se puso la campaña al hombro" y porque las medidas económicas "están llegando a la microeconomía".

El segundo tema son los candidatos locales para las elecciones de octubre. Naturalmente, la premisa de Peluc es la misma que repite desde el triunfo de Milei en las generales y la segunda vuelta en San Juan. Es decir, "el candidato tiene que ser tan liviano como una pluma para que el ventarrón de Milei lo lleve". Inicialmente, hay dos nombres en carpeta, los dos empresarios: Martín Turcumán y Dino Minozzi. Los dos dijeron públicamente que quieren competir. No obstante, cada uno tiene pros y contras. Ambos son conocidos, ergo con pasado. Turcumán tiene un antecedente que probablemente quiera depurar. En el 2023 no militó por Milei, sino que militó por la unidad con Orrego. En tanto, Minozzi tiene que solucionar las elecciones en el Club Social. Más atrás, aparece el nombre de Darío Peña, mano derecha de Peluc. También hay que dejar espacio a la sorpresa estilo Bruno Olivera.

Finalmente, por otro lado, cambiando de vereda, está el peronismo en un intento de reconfiguración. El Partido Justicialista padece de internismo crónico. Durante la semana, la vicepresidente de Cristina Kirchner en el partido, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, visitó San Juan con el argumento público de la presentación de la revista Reconquista, una publicación en papel -anacrónica en un mundo digital- sobre el retorno del peronismo al poder.

Pero Fernández no vino sólo a eso. Tal como adelantó Tiempo, la vice de Cristina llegó para reunirse con el intendente de Ullum, David Domínguez, presidente del Movimiento Evita en la provincia. De paso, también se juntó con algunos caciques justicialistas en la Casa de Jáchal en la Ciudad y después tuvo un pequeño acto en la sede del PJ. No dijo nada muy rimbombante. Aunque sí hubo un momento de distención a la hora de la cena. El ullunero invitó al exintendente de San Martín, Cristian Andino, potencial candidato a diputado nacional. En ese contexto, Fernández, confirmó que la expresidenta de la Nación será candidata a diputada por la Tercera Sección Electoral de la Provincia de Buenos Aires.