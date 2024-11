La intendenta de Chimbas defendió el relegado Costanera Complejo Ferial como sede de la Fiesta del Sol

La intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez , no fue a la Fiesta Nacional del Sol este año, cuando la gestión orreguista trasladó el megaevento desde el Costanera Complejo Ferial San Juan chimbero al Estadio y Velódromo de Pocito . Ahora, la jefa comunal reivindicó el complejo de su comuna como sede del principal festejo sanjuanino, al mismo tiempo que hay comentarios del Ministerio de Turismo que ratifican las ganas de seguir usando la sede pocitana.

"No fui porque estuvo en la inauguración de la plaza de Las Calandrias y había mucho por hacer acá en el departamento", se excusó Rodríguez sobre su ausencia en la FNS.

image.png Daniela Rodríguez en la inauguración de la plaza del barrio Las Calandrias, a la que fue entre sus actividades superpuestas con la Fiesta Nacional del Sol.

"Estoy muy feliz de que a la Fiesta del Sol le haya ido muy bien. Sí puedo llegar a decir que el Predio Ferial fue pensado para la Fiesta del Sol puntualmente y que todo lo que en su momento se pensó con infraestructura y es una pena que se haya gastado en otra cosa, en otro lugar, teniendo un predio ferial", destacó la peronista en rueda de prensa.

"La Fiesta del Sol fue floreciente para nosotros, para el departamento se sumó a lo que necesitábamos para el carnaval por el Corsódromo pero creo que también con todas esas inversiones que se hicieron hubiéramos mejorado el predio". A la par, se quejó de los planes habitacionales del IPV para la comuna que, según ella, no llegan: "También podríamos haber puesto en funcionamiento Casa Activa como tenemos acá en el departamento que es fundamental que se dé el funcionamiento".

Por lo pronto, la intendenta y esposa de Fabián Gramajo se mostró entusiasmada con usar el predio Costanera para el Carnaval de Chimbas que está a full con los preparativos. "Venimos muy bien, venimos trabajando hace bastante ya está conformada la Comisión de Trabajo, ya están los equipos de trabajo, es muy arduo lo que se hace pero muy feliz porque nuevamente viene la expresión cultural por excelencia del departamento y estamos muy entusiasmados para poder cumplir con la palabra mía de poder hacerlo", afirmó sobre los eventos en el Corsódromo.

En la gestión orreguista se hizo, luego de organizada su primera Fiesta Nacional del Sol, un primer balance y la secretaria de Turismo, Belén Barboza, dijo que lo más probable es que en 2025 se repitan la fecha de octubre y la sede en Pocito.

image.png El Velódromo de Pocito fue sede en 2024 del espectáculo central de la Fiesta Nacional del Sol.

"Deben entender que es un gobierno distinto, es una impronta distinta y tenemos todo el derecho de buscar nuestro lugar para hacer la Fiesta Nacional del Sol", disparó la funcionaria orreguista con respecto a las quejas de los chimberos.

"El hecho de que ellos tengan ese predio no nos obliga a hacerlo ahí. Y honestamente fue una decisión pensando en el ahorro, más allá de la parte política. Fue pensando en el ahorro, aquí teníamos un estadio montado, tribunas, electricidad, cosas que en aquel predio no hay. Entonces por una cuestión de costos se decidió hacerlo en Pocito, sumado al Velódromo que también estaba para el show. Es decir, todo daba para hacerlo en este lugar", justificó Barboza, en diálogo con Canal 13 San Juan.

"El hecho de que estuviese ese predio pensado para eso, que es un predio que no tenía electricidad, que había que alquilar grupo electrógeno para todo, montar las tribunas, no nos obliga a que la fiesta tenía que seguir siendo allí. Y bueno, creo que al sanjuanino le ha gustado mucho este lugar, así que se evaluará sin dudas. Pero bueno, por ese caminito vamos a seguir haciendo en Pocito", afirmó la viceministra de Turismo.

No obstante, dijo la funcionaria sobre el Costanera Complejo Ferial que puede haber otros eventos ahí y no se prevé dejarlo de lado. "De hecho la Feria de las Artesanías se sigue haciendo ahí. Y todo lo que amerite que se haga en ese predio, por supuesto que se seguirá haciendo. No, para nada abandonarlo".

La historia del Costanera Complejo Ferial San Juan

Fue en 2019 cuando la Fiesta Nacional del Sol llegó al Costanera Complejo Ferial San Juan, en Chimbas. El espacio logró que por primera vez todos los eventos de la celebración, Feria, Carrusel y Espectáculo Final, se realizaran en un mismo lugar. En 2020 se repitió allí. La pandemia de coronavirus puso en pausa el festejo durante 2021 y 2022. El evento volvió recién en 2023, otra vez en el predio de Chimbas, con una importante impronta marcada por los espectáculos musicales de alto nivel y con la desaparición de la figura de Embajadora, que dejó sin elección al festejo.

image.png

Desde 2007 cuando se recuperó definitivamente, la Fiesta del Nacional de Sol cobró sustento de una política de Estado, una fecha en el calendario de celebraciones nacionales pero le faltaba el escenario apropiado. Con ese argumento, luego la administración de Sergio Uñac decidió encarar el proyecto de un predio "con las dimensiones, características y servicios pensados en los requerimientos del público, expositores y artistas".

La obra se presentó oficialmente como una revalorización de un lugar como la avenida Costanera, construida en los primeros años de la presidencia de Juan Domingo Perón para detener el avance de las aguas del río San Juan sobre los centros poblados de Chimbas.

Se pensó incluso en una segunda etapa con la construcción de un anfiteatro abierto para actividades culturales con una capacidad de 25.000 espectadores sentados y un pabellón de exposiciones cerrado de aproximadamente 6.500 m². Además, se había anunciado que para mejorar la accesibilidad al predio, el entonces Ministerio de Infraestructura trabajaba en un proyecto de ampliación de la avenida Costanera hacia el este, una extensión de 4 kilómetros para conectarla a la Ruta Nacional 40.

El Predio Ferial de San Juan se emplaza en un área de 37,4 hectáreas de superficie. En su interior, se dispone de un Predio Ferial Abierto de 20 has de superficie con áreas de servicios y apoyo. Cuenta también con estacionamiento vehicular para 3.000 autos. La obra inicial, que arrancó en 2018, implicó una inversión aproximada de $ 98.000.000.