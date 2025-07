La Intendenta de Caucete pagará en cuotas la deuda con DECSA, pero irá a la Justicia porque no está conforme con el monto impuesto

La deuda de la Municipalidad de Caucete a la distribuidora eléctrica DECSA sumó un nuevo capítulo este viernes, cuando la intendenta Romina Rosas confirmó a este diario que accederá a un plan de pago para evitar irregularidades administrativas. Sin embargo, remarcó que esto no implica reconocer la deuda millonaria que el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) fijó en más de 500 millones de pesos. Por este motivo, afirmó que acudirá a la Justicia para mostrar “la disconformidad o declarar la nulidad” de la medida impuesta por el organismo local.

“No es que nos vamos a hacer cargo de la deuda, es más, no reconocemos la deuda, pero hay un pedido de cumplimiento de una determinada acción por parte del municipio para no entrar en una irregularidad con respecto a lo que ha resuelto el EPRE”, afirmó Rosas en diálogo con este medio. Explicó que el municipio dará conformidad a un plan de pago, cuyo monto aún no está definido, pero que seguirá adelante con una acción judicial para cuestionar la resolución del organismo regulador: “Una vez que esta situación se resuelva determinaremos a lo mejor un monto de una cuota, pero seguimos con instancia con una instancia judicial”.