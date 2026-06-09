La industria y la construcción volvieron a caer

Tras un breve respiro en el mes de marzo, la actividad económica volvió a mostrar signos de debilidad en abril. Según los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), tanto la industria manufacturera como la construcción registraron una caída interanual del 2,8% respecto al mismo mes del año anterior.

Este retroceso marca el fin de la racha positiva de marzo y consolida una tendencia negativa en el inicio del segundo trimestre del año. En la comparación desestacionalizada frente al mes previo, la construcción retrocedió un 4%, mientras que la industria sufrió una baja del 2,1%.

La construcción: entre la caída mensual y el crecimiento acumulado

El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) reflejó una baja interanual del 2,8%. A pesar de este traspié en abril, el sector aún mantiene un saldo positivo en el acumulado del primer cuatrimestre de 2026, con una mejora del 2,1% en comparación con el mismo período de 2025.

El desempeño de los insumos fue dispar:

A la baja: Los rubros más afectados fueron los mosaicos graníticos y calcáreos (-18,9%) , el yeso (-17,5%) y las cales (-16,4%) . También se registraron descensos importantes en el cemento portland (-12,7%) y el hormigón elaborado (-10,2%).

Los rubros más afectados fueron los , el y las . También se registraron descensos importantes en el cemento portland (-12,7%) y el hormigón elaborado (-10,2%). Al alza: Se destacaron los crecimientos en la categoría de "otros insumos" (grifería, vidrio y tubos de acero) con un 16,1%, seguidos por el hierro redondo y aceros (15,7%) y las pinturas (10%).

La industria: 12 de 16 sectores en terreno negativo

Por su parte, el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) acumuló una baja del 2,4% en los primeros cuatro meses del año. En abril, la caída fue generalizada, afectando a 12 de las 16 divisiones industriales relevadas.

Los sectores más golpeados fueron:

Productos textiles: -22,2%.

-22,2%. Maquinaria y equipo: -20,2%.

-20,2%. Prendas de vestir, cuero y calzado: -15,9%.

-15,9%. Vehículos automotores y autopartes: -10,7%.

En contraste, algunas actividades lograron expandirse, destacándose las sustancias y productos químicos (16,7%), el tabaco (6,5%) y la refinación de petróleo (5,6%).

La visión oficial y las expectativas del sector

El ministro de Economía, Luis Caputo, buscó matizar los datos negativos resaltando la evolución del indicador tendencia-ciclo, que mostró variaciones positivas del 0,1% para la industria y del 0,3% para la construcción. Según el funcionario, este indicador es el más relevante para analizar tendencias de largo plazo, acumulando ya 5 y 6 meses de crecimiento consecutivo respectivamente. Además, subrayó que en marzo se observó un aumento del 2,5% en el empleo registrado del sector constructor.

Sin embargo, el panorama hacia adelante es cauteloso. La encuesta cualitativa del INDEC revela que el 75,5% de las empresas dedicadas a la obra privada y el 60% de las de obra pública no esperan cambios en su nivel de actividad para el trimestre mayo-julio, mientras que un porcentaje significativo (15,1% y 25,6%, respectivamente) teme que la actividad siga disminuyendo.

Este escenario evidencia un comportamiento heterogéneo en la economía argentina: mientras sectores como el agro, la minería y la energía muestran mayor dinamismo, la industria y la construcción continúan enfrentando dificultades para consolidar un camino de crecimiento sostenido.