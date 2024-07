La fecha de mudanza del Poder Judicial al Edificio 9 de Julio y una queja por la Ciudad Judicial

Así se planificó la estética de la Ciudad Judicial que quedó en stand by.

Mientras el Poder Judicial de San Juan sigue a la espera de una megasede que concentre todas sus oficinas en un moderno lugar, avanza el plan de mudar algunas dependencias al Edificio 9 de Julio , justo enfrente de donde funcionan los tribunales centrales que es el Edificio 25 de Mayo. La fecha clave de esta movida en pleno centro está cada vez más cercana, ya que los judiciales esperan poder disponer de estas últimas instalaciones, cedidas por el Poder Ejecutivo, en septiembre próximo. No obstante, no será hasta el 2025 que podrán trasladarse, porque hay que hacer adecuaciones y eso llevará unos meses.

El Poder Judicial cuenta con los fondos suficientes para la readecuación que se iniciará en septiembre, apenas la Corte tenga en mano la llave del emblemático edificio que quedó vacío hace más de una década, alrededor de 2008, cuando las últimas dependencias pasaron al flamante Centro Cívico.

Lima se mostró cauto con las fechas de la mudanza al 9 de Julio: "todo depende de que nos lo entreguen y a partir de allí nosotros comenzar a trabajar de manera minuciosa en lo que hace falta. Al no tomar posesión, no sabemos, no hemos ingresado todavía el edificio", dijo.

Tampoco estiman cuánto tiempo les puede llevar el traslado. "El año que viene seguramente vamos a estar instalados allí", aseguró el presidente de la Corte.

¿Qué reparticiones prevé el Poder Judicial llevar allí? Lima dijo que son fundamentalmente áreas civiles, algunas cámaras, y todo lo que es parte del segundo piso del edificio 25 de Mayo.

De esta manera, el Poder Judicial se va a ahorrar el alquiler de varios edificios que debe ocupar ahora. Eso tampoco está del todo cotizado, afirmó el cortista. "Vamos a dejar de alquilar algunos edificios, vamos a determinar cuáles son, todavía la Corte no ha definido ese tema", dijo, pero aclaró que se estima "un ahorro importante".

La Ciudad Judicial en stand by, y una queja de Lima

La Ciudad Judicial es un proyecto de vieja data del Poder Judicial para concentrar en un solo lugar los distintos juzgados y organismos que se encuentran desperdigados en la zona céntrica, ya que el viejo edificio de Tribunales (el 25 de Mayo) se tornó insuficiente y poco funcional en sus espacios.

En febrero de 2023 se anunció oficialmente que el 27 de abril del año pasado se llamaría a licitación para construir el megaedificio en el terreno que está frente al híper Libertad. Pero esa fecha se pospuso, según dijo en su momento el ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Daniel Olivares Yapur, debido a las elecciones provinciales y municipales.

Ahora, el presidente de la Corte confirmó que la obra sigue en stand by y además se quejó de la gestión de Marcelo Orrego por no darle envión a un crédito internacional para poder concretarla.

"La ciudad judicial quedó pendiente en función de la falta de fondos necesarios para la construcción", dijo Lima, a la par que informó que la Corte solo aportó fondos para la expropiación del terreno ubicado sobre calle Scalabrini Ortíz, famoso por cobijar la antena de Radio Colón. Así, evaluó que dependen del Gobierno Provincial para avanzar con ese proyecto del megaedificio.

"Yo diría que sí porque lo que estaba previsto es un préstamo internacional y bueno, cayó el préstamo internacional y la provincia dejó desde el punto de vista político de instar a esto", se quejó el ex vicegobernador. El organismo interesado en financiar era el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), recordó. Y acotó que este crédito ya no está vigente, "por eso es que la provincia nos cede el edificio 9 de Julio".

¿Cuánto puede costar la Ciudad Judicial hoy? "No tenemos la actualización de los fondos", aseguró. Pero consideró el presupuesto "inalcanzable" para el Poder Judicial. Y concluyó con que la Ciudad Judicial es un asunto con final abierto.