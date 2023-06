La Cruzada Renovadora analiza jugar sola y con un presidenciable de Juntos por el Cambio

La Cruzada Renovadora, partido emblemático de San Juan, analiza por estas horas cómo jugar en las elecciones nacionales y no descartan presentar una boleta solos, sin ir en alianza con nadie. Así lo confirmó a Tiempo de San Juan el dirigente Alfredo Avelin Nolléns, quien dijo que ningún escenario está descartado .

No va más

No va más Javier Milei espantó a la Cruzada Renovadora

"La primera opción es que la Cruzada Renovadora es que puede ir solo. Yo no tengo nada contra Milei, creo que es un buen politico y va a estar bien representado en San Juan por Agüero y ADN, pero en algunos temas no coincidimos. Lo más probable que no vamos apoyando a Milei, salvo que nuestros temas sean salvados", indicó el cruzadusta. Citó dos de las diferencias que tiene con el líder de Libertad Avanza: "el tema de a venta de armas y venta de órganos, ese tipo de cosas", consignó el sanjuanino. La decisión se dará este mismo miércoles en la Convención de la CR prevista para horas de la tarde.

Avelín Nolléns no se explayó sobre la movida pero dijo que nada está descartado. Su partido está habilitado para jugar solo o en alianza, porque tiene sello nacional. También los cruzadistas barajan la opción de llevar una lista propia de aspirantes al Congreso, y llevar pegada la de un candidato a presidente de Juntos por el Cambio. En ese escenario, el cambio de timón estaría a tono con lo que siempre quiso la dirigente de Cruzada y hermana de Alfredo, Nancy Avelín. Ambos tuvieron roces en la antesala de las elecciones provinciales sobre la decisión de jugar con Milei, ya que ella tiraba para ir con Juntos por el Cambio.

En el caso de llevar la boleta de alguno de los presidenciables de Juntos por el Cambio, en la puja entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, habría más afinidad de los cruzadistas con la segunda.

¿Nancy candidata? tampoco se descarta, teniendo en cuenta que la ex senadora es una figura fuerte de la política sanjuanina y ya conoce el Congreso. Eso será tema a discutir hasta el 24 de junio, cuando vence el plazo para presentar candidatos y candidatas a los cargos nacionales.