La Corte de Justicia de San Juan dio marcha atrás con las máquinas de café: "Hubo una autocrítica"

"En primer lugar hay que hacer una aclaración. No es que nosotros hemos decidido a partir de ahora establecer un sistema de servicios de café que no exista. El servicio de estas máquinas expendedoras automáticas viene prestándose en la Corte de Justicia aproximadamente del año 2018, producto de un proceso licitatorio y de una recomposición a partir de ese proceso licitatorio. En esta oportunidad se disparó la continuidad de ese proceso licitatorio y advertidos del monto que significaba las actualizaciones correspondientes con el uso de la máquina y los insumos, hemos decidido dejar sin efecto la licitación. A partir de ahora no vamos a usar esas máquinas ya", declaró Lima este lunes en radio Estación Claridad.

Respecto si tuvo que ver la ola de críticas que se ganó la Corte por esta licitación, Lima dijo que "sin duda que tuvo que ver. Es decir, nosotros advertimos los montos, entendimos que hay que actuar con sensibilidad social y bueno, dimos marcha atrás al proceso licitatorio".

Esta marcha atrás de la Corte no es la primera que se da en los últimos días, debido a medidas que generaron polémica. Además de esta situación con las máquinas de café se dieron otras dos acciones que fueron cuestionadas dentro y fuera de tribunales. Primero, un aumento para un grupo de empleados judiciales que generó malestar en el gremio judicial, que está bajo un plan de lucha. Segundo, el Fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani y la Asociación Sanjuanina de Abogados Penalistas cuestionaron la designación y las subrogancias de jueces en las causas, planteando que se viola el principio del juez natural.

Tras el revuelo, en la Corte emitió una acordada para poner fin a la polémica designación de jueces y ahora se conoció que también anuló la licitación por el café. Lo que sí dejaron en pie fue el aumento para un sector de los administrativos.

image.png El aumento salarial a un sector del Poder Judicial generó reclamos en tribunales (crédito de foto: Unión Judicial web oficial).

"En primer lugar no hay posibilidades económicas y en segundo lugar hay una responsabilidad jerárquica y hay una dependencia en cuanto al tiempo que el resto de los empleados no lo hace, es decir, el secretario o el pro secretario de otrora no cobraba igual que el resto de los empleados, esto en el Ministerio Público Fiscal pasa exactamente lo mismo con los coordinadores del Ministerio Público Fiscal y el resto de los fiscales no están o entienden perfectamente cuál es la función y cuál es la responsabilidad, y en este caso acá quiero aclarar otra cosa, en otras jurisdicciones del país que tienen el mismo sistema han optado por a esos administradores darle una categoría en planta permanente diferente, esto hace que les quede ya fijo el adicional, en este caso que hemos resuelto en la Provincia de San Juan es temporario".

Lima analizó sobre la "autocrítica" que "no han sido todas las oportunidades de la misma manera, nosotros hemos tratado en las distintas etapas de este nuevo proceso, porque también hay que reconocer que desde el 2017 se viene realizando un proceso, yo diría, esto es exclusivamente de mi opinión, revolucionario en materia judicial en la provincia de San Juan, que está siendo vanguardia a nivel nacional. En esta oportunidad, acá un poco dejamos, o de alguna manera no explicamos el tema porque pensamos que va de suyo que se iba a entender. Y no fue así. Es decir, advertimos que hubo una falta de comunicación por parte de nosotros hacia la comunidad en general y hacia algunos actores en especial".

La tensa relación con la Unión Judicial

En medio de estas reconsideraciones, consultado Lima sobre si recibirá a la Unión Judicial como está pidiendo el gremio para avanzar en resolver temas salariales, principalmente, aseguró que sí. No obstante, el cortista se mostró cauto con definir acerca del reclamo de una paritaria propia que piden los trabajadores.

"Yo quiero aclarar también esto. Nosotros con el gremio hemos tenido una relación muy estrecha", dijo. Y agregó que "esta Corte se caracteriza en su integración, de ser una Corte dialoguista, ahora ha habido una etapa muy especial. Yo también lo expliqué. No se habían recibido a los actores que han solicitado audiencias por una cuestión coyuntural. Había dos ministros que estaban en una asamblea nacional. Otro ministro que estaba encargado del Consejo de la Magistratura. Y en lo particular estaba o estoy transitando por un problema de salud. Pero ya en el día de hoy vamos a fijar la posibilidad de concretar audiencias con todo aquello que le han pedido. No tenemos ningún problema en reunirnos, en dialogar, incluso no solamente escuchar sino ajustar algunas cuestiones que nosotros y ellos entendamos que pueden significar un acercamiento", afirmó Lima.

image.png Marcelo Lima.

"Es cierto que hay un cierto malestar. Como es lógico, estamos en una situación que nos despierta cierta sensibilidad hacia algunas cuestiones como estas. Pero bueno, todo lo vamos a resolver a partir del diálogo. Repito, hago mea culpa con relación a la explicación de algunos temas específicos", aseguró el presidente de la Corte de Justicia de San Juan.

Sobre la paritaria, Lima expresó que "esto lo tenemos que resolver en la Corte, con la opinión personal no vamos a resolver nada, esto es el resultado primero, de un encuentro específico de la Corte para analizar el tema y discutirlo. Y a partir de ahí usted sabe que la Corte, si bien tiene un organismo que es la Superintendencia y el Presidente que preside la Corte, las resoluciones en ese aspecto se resuelven en conjunto". Aseguró que pese a que saben que es un reclamo de larga data de la Unión Judicial, que "todavía no lo hemos analizado".