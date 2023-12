La concejal removida en Caucete irá a la Corte Suprema pare recuperar la banca

Desde el principio hubo conflicto entorno a una banca en el Concejo Deliberante de Caucete. Inició cuando Adriana Ginestar quedó como fiscal del Poder Judicial. No renunció inmediatamente. Hubo una movida opositora que dejó al órgano deliberativo sin quórum. No pudieron convalidar las nuevas autoridades. Los ediles que ingresaron con la reelecta Romina Rosas no alcanzaron. Los que respondían a la justicialista Sonia Recabarren jugaron con los electos por Juntos por el Cambio. Siguió con una disputa interna en la lista de Recabarren por la banca de la exdirectora de la Mujer.