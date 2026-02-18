miércoles 18 de febrero 2026

La CGT confirmó el paro de 24 horas para cuando traten la reforma laboral en Diputados

En una conferencia de prensa, la cúpula cegetista ratificó la huelga de 24 horas prevista para este jueves, cuando Diputados trate el proyecto, y advirtió que “este es el comienzo”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La CGT confirmó el paro general de 24 horas previsto para este jueves, cuando la Cámara de Diputados tiene previsto tratar la reforma laboral de Javier Milei, y, tras asegurar que “no se entregarán las conquistas laborales”, advirtió: “Este es el comienzo”.

Al mismo tiempo, la central obrera atribuyó el cierre de la empresa FATE al “fracaso del plan económico del Gobierno” y se solidarizó con los 920 trabajadores de esa compañía que se quedarán sin empleo.

En una conferencia de prensa, realizada en la sede de Azopardo 802, el triunvirato cegetista hizo un “llamado a la reflexión” a los diputados para que tengan “responsabilidad política” y no apoyen el proyecto oficial con el fin de “representar a los trabajadores, que también los votaron”.

FUENTE: Infobae

