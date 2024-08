Jueves caliente en el Senado: podrían aprobar la movilidad jubilatoria

Otro de los puntos relevantes es que el haber mínimo no podrá estar por debajo del valor de la canasta básica total (CBT) para un adulto multiplicada por 1,09. Según las estadísticas disponibles, la CBT de junio fue de $ 282.578, por lo que la jubilación más baja debería ubicarse en los $ 308.010.

Además, el proyecto fija un plazo de seis meses para cancelar las deudas previsionales por juicios con sentencia firme y las contraídas a favor de las cajas provinciales no transferidas. Actualmente, la ley fija un plazo de 120 días para el pago de las sentencias firmes que no se está cumpliendo. Las cajas no transferidas son las de Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes.

Por otra parte, el proyecto establece que la actualización de las remuneraciones para el cálculo del haber inicial será mensual en lugar de trimestral. Según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) "respecto a los haberes jubilatorios, al comparar el poder de compra promedio de siete meses de 2024 respecto de igual período de 2023 prevalece una caída real de 29,2% interanual; en tanto, los haberes mínimos (con bonos) perdieron 18,5% interanual".