Jorge Macri apuesta por su hermano para las elecciones legislativas: "Creo que sería muy bueno"

Por otro lado, adelantó que esta semana se llevará a cabo una reunión federal liderada por Mauricio Macri para plantear al Gobierno la necesidad de establecer una mesa de diálogo. “Ese es uno de los debates importantes que debemos tener”, agregó en diálogo con Radio Mitre.

Estas declaraciones se producen en un contexto de tensiones internas en el PRO debido a la fuga de dirigentes hacia La Libertad Avanza y mientras crecen los rumores sobre una posible candidatura de Mauricio Macri como representante del oficialismo.

El último gesto de acercamiento con Milei ocurrió tras el anuncio de la baja de retenciones, cuando el expresidente felicitó tanto al mandatario actual como al ministro de Economía, Luis Caputo. "Espero que se siga reduciendo el gasto público innecesario y se eliminen las retenciones, que son un impuesto injusto y perjudicial para la economía del país", expresó Mauricio Macri.

Qué dijo Jorge Macri sobre la suspensión y/o eliminación de las PASO

“A mí me parece que una elección, el gasto de las PASO hoy en la Argentina, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, a nivel nacional, no tiene sentido. A nivel nacional son más de 200 mil millones de pesos que hay que gastar para unas PASO, no tiene sentido sostenerla y quedar atrapados en la discusión de la eliminamos o la suspendemos. Me suena más a que te aferrás a eliminarla para no sacarla, es una linda excusa, o elimino o nada, las cosas son como a mí me gustan o nada. La vida no es así, uno tiene que aprender a buscar los consensos. ¿Hoy para qué hay consenso? Para suspenderla. Entonces, si vos me metés en esa discusión de eliminarla o nada, en realidad lo que no querés es eliminarla”.

Jorge Macri en contra de la postura de Milei sobre la diversidad

“Necesitamos encontrar acuerdos más que nuevas diferencias en la Argentina. Venimos de una época en la que el kirchnerismo hizo gala de la grieta. No es momento de construir nuevas. La gente está haciendo un esfuerzo descomunal para que este país salga adelante. Duele, duele un montón lo que la gente está enfrentando. Me parece que instalar nuevas grietas y nuevas razones de pelea no es el signo del momento”.

“La ley de Matrimonio igualitario, la ley de Femicidio, la ley de Trata de personas salieron gracias, entre otros, al PRO. Son un patrimonio de la Ciudad que nadie nos lo va a arrebatar. Yo voy a estar defendiendo esa postura y esa mirada y visión. Amo la diversidad que representa la Ciudad y amo todas las diversidades; amo las más tradicionales, las conquistas más recientes. Ésta es una Ciudad en la que conviven la Marcha del orgullo con la del Niño por nacer. Eso es patrimonio nuestro y no lo van a romper, yo voy a estar defendiéndolo”.

“Hay que proteger a los niños, de eso no tengo ninguna duda. Y hay casos de abusos de personas que son de distinta origen, creencias, edades. Entonces, ahora agarrar un caso y transformarlo en el todo me parece tremendamente injusto. Me gustaría ver un presidente que hoy luche más por la unidad de la Argentina que por seguir instalando nuevas divisiones”.

“Hay políticas que tienen mucha relevancia y no tienen una secretaría, y políticas que se llevan adelante muy fuertes. La Ciudad y el PRO han hecho eso, un ejercicio permanente y lo vamos a seguir haciendo. La realidad de los femicidios y de la violencia intrafamiliar, particularmente ejercida sobre mujeres, es una realidad con la que venimos peleando y estableciendo políticas y lo vamos a seguir haciendo siempre. Porque queremos generar oportunidades iguales para todas las personas que quieran progresar en la Argentina también y terminar con desigualdades”.

