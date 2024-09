Javier Milei presentaría el Presupuesto 2025 ante una Parlamento casi vacío

No se ha establecido claramente de momento el alcance de la invitación, por ejemplo si los senadores pueden concurrir, como si se tratara de una asamblea legislativa.

Lo cierto es que para este domingo no son pocos los diputados de la oposición que evalúan no asistir a la reunión. Lo exteriorizó este miércoles el diputado Nicolás Massot, de Encuentro Federal, quien en su intervención en el recinto señaló que en su relacionamiento con los diputados, el presidente “optó por el conflicto, no por la política del acuerdo, que es la que muchos entendemos; eligió la política de la ira, que es la que muestra todos los días y que, déjenme adivinar, algunos presenciarán si vienen el domingo, ya que seguramente será una continuidad”. Esto es, dejó claro que no piensa concurrir a esa presentación que hará Milei.

En rigor, desde su bancada aclararon que no tienen resuelto qué hacer, aunque la postura mayoritaria es “no ir, o quizás que vayan algunos para acto de presencia”. Con todo, están chateando y hablando con otros opositores para resolver qué hacer. Eso sí, un legislador cordobés consultado advirtió a parlamentario.com que no creía que viajaran los del interior por el paro de Aerolíneas y porque no alcanzan a conseguir boletos para viajar por otras líneas.

Otros bloques aclararon que aún no hay una decisión tomada sobre la concurrencia o no, que en definitiva quedaría a resolver por cada legislador invitado.